Tin tặc tấn công tài khoản quan chức quân đội Mỹ, đăng bài ủng hộ Iran

Theo CNN ngày 1.6, tài khoản mạng xã hội Instagram của thượng sĩ trưởng John Bentivegna (cấp bậc hạ sĩ quan cao nhất của lực lượng Không gian Mỹ) đã bị tin tặc tấn công hôm 31.5. Ông Bentivegna đã khuyên mọi người không ấn vào đường link hay tương tác với video do tài khoản ông đăng tải.

Tin tặc đã sử dụng tài khoản của ông Bentivegna để đăng nhiều video ủng hộ Iran và chống lại Mỹ, trong có tin tặc còn đăng ảnh cố quan chức an ninh Iran Ali Larijani, người đã thiệt mạng vài tuần sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra. Nhiều bài viết được đăng kèm ngôn ngữ Ba Tư. Hiện tài khoản đã bị tạm khóa.

Tài khoản Instagram của ông John Bentivegna bị tin tặc tấn công, đăng nhiều bài viết ủng hộ Iran ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Người phát ngôn của lực lượng Không gian Mỹ xác nhận vụ tin tặc tấn công nhưng từ chối tiết lộ về việc nội dung trên bị hiển thị trong bao lâu trên tài khoản của ông Bentivegna, cũng như ai là người đứng sau vụ việc.

“Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chuyên trách để giành lại quyền truy cập và giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể", ông Bentivegna cho biết.

Lực lượng Không gian đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã khen ngợi lực lượng này vì góp phần cản trở hệ thống phòng không của Iran khi Mỹ bắt đầu ném bom ngày 28.2.

Các lãnh đạo quân đội Mỹ đã nhiều lần cảnh báo binh sĩ rằng điện thoại và tài khoản trực tuyến của họ có thể trở thành mục tiêu trong thời chiến. Vụ tấn công vào tài khoản Instagram của ông Bentivegna là diễn biến mới nhất trong mặt trận thông tin trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Thượng sĩ trưởng John Bentivegna của lực lượng Không gian Mỹ ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trình bày với giới lập pháp Mỹ rằng gần đây cơ quan "nhận được nhiều báo cáo đe dọa liên quan đến việc đối phương khai thác dữ liệu vị trí thương mại để nhắm mục tiêu hoặc theo dõi nhân viên Mỹ trên chiến trường".