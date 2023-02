Nghi vấn Trung Quốc chiếu laser từ vệ tinh xuống Hawaii

Những tia laser bí ẩn chiếu xuống Hawaii vào ngày 28.1 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 11.2 đưa tin các nhà thiên văn học tại Nhật Bản cho rằng ánh sáng laser xanh chiếu xuống Hawaii (Mỹ) vào tháng trước là từ một vệ tinh thời tiết của Trung Quốc.

Đài Quan sát Thiên văn quốc gia Nhật Bản (NOAJ) đăng trên mạng đoạn phim về một chuỗi những tia sáng trên bầu trời, được quay vào ngày 28.1 bằng camera trên đỉnh Mauna Kea, ngọn núi cao nhất của Hawaii.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng những tia laser xuất phát từ vệ tinh ICESAT-2 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Vệ tinh này được dùng để theo dõi những tảng băng trên biển và những khu rừng.

Tuy nhiên, sau đó NOAJ đính chính và cho biết không phải do vệ tinh trên. Thay vào đó, "ứng viên nhiều khả năng nhất" là vệ tinh Daqi-1/AEMS của Trung Quốc được phóng lên vào năm ngoái. Chưa rõ mục đích của việc chiếu tia laser, trong khi phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Vệ tinh Daqi-1/AEMS được dùng để theo dõi NO 2 , SO 2 , ozone và CO 2 , Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết trong một thông cáo năm 2021.

Sự đính chính của giới chuyên môn Nhật được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc mà Washington cho là khinh khí cầu do thám, còn Bắc Kinh khẳng định là thiết bị dân sự.



Đến ngày 10.2, một chiếc F-22 của Mỹ đã bắn rơi một vật thể bay chưa được xác định khác ở độ cao 12.192 m trên bầu trời Alaska. Chưa rõ nguồn gốc và mục đích của vật thể bay trên, trong khi giới chức Mỹ cho rằng nó có thể đe dọa an toàn của các máy bay dân sự.