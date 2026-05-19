Nghi vấn tự phóng hỏa làm 2 người tử vong, 1 bé 4 tuổi bỏng nặng 90%

Ngày 19.5, thông tin từ Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi phóng hỏa, hủy hoại tài sản và giết người xảy ra tại ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh.

Cháu N.T.P đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17.5, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo của người dân về việc nhà của bà N.H.G (43 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh) bị cháy, làm 1 người tử vong và 2 người bị bỏng nặng.

Trước đó, ngay sau khi sự vụ xảy ra, cả 3 người gồm bà N.H.G và ông D.T.C (ngụ xã An Trạch, Cà Mau) và cháu N.T.P (4 tuổi, con của bà G. và ông C.) đều bị bỏng rất nặng, bị cháy xém, được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Tuy nhiên, ông C. được xác định đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau đó, bà G. được gia đình chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị, nhưng do vết bỏng quá nặng cũng đã tử vong vào ngày 18.5. Riêng cháu P. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, trong tình trạng bỏng rất nặng, với hơn 90% diện tích cơ thể bị bỏng.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Phong Thạnh nghi vấn ông C. là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà của bà G. Ông C. và bà G. sinh sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung là cháu P. Nhiều ngày trước đó, giữa ông C. và bà G. có xảy ra mâu thuẫn và ông C. từng đe dọa sẽ giết bà G.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Phong Thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra các dấu vết. Ngoài thiệt hại về người, trong căn nhà cấp 4 của bà G., toàn bộ dụng cụ và đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.