Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nghi vấn tự phóng hỏa làm 2 người tử vong, 1 bé 4 tuổi bỏng nặng 90%

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/05/2026 16:37 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nghi phóng hỏa làm 2 người tử vong, 1 cháu bé 4 tuổi bị bỏng nặng.

Ngày 19.5, thông tin từ Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi phóng hỏa, hủy hoại tài sản và giết người xảy ra tại ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh.

Nghi phóng hỏa làm 2 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Cháu N.T.P đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17.5, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo của người dân về việc nhà của bà N.H.G (43 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh) bị cháy, làm 1 người tử vong và 2 người bị bỏng nặng.

Trước đó, ngay sau khi sự vụ xảy ra, cả 3 người gồm bà N.H.G và ông D.T.C (ngụ xã An Trạch, Cà Mau) và cháu N.T.P (4 tuổi, con của bà G. và ông C.) đều bị bỏng rất nặng, bị cháy xém, được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. 

Tuy nhiên, ông C. được xác định đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau đó, bà G. được gia đình chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị, nhưng do vết bỏng quá nặng cũng đã tử vong vào ngày 18.5. Riêng cháu P. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, trong tình trạng bỏng rất nặng, với hơn 90% diện tích cơ thể bị bỏng.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Phong Thạnh nghi vấn ông C. là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà của bà G. Ông C. và bà G. sinh sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung là cháu P.  Nhiều ngày trước đó, giữa ông C. và bà G. có xảy ra mâu thuẫn và ông C. từng đe dọa sẽ giết bà G.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Phong Thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra các dấu vết. Ngoài thiệt hại về người, trong căn nhà cấp 4 của bà G., toàn bộ dụng cụ và đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Uống bia không trả tiền còn phóng hỏa đốt quán khiến 11 người tử vong

Uống bia không trả tiền còn phóng hỏa đốt quán khiến 11 người tử vong

Sau khi uống bia nhưng không trả tiền, người đàn ông quay lại quán thì bị một vị khách đánh, liền đi mua xăng về phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

phóng hỏa cà mau Bạc Liêu tử vong bé 4 tuổi bỏng nặng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận