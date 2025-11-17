Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Uống bia không trả tiền còn phóng hỏa đốt quán khiến 11 người tử vong

Tuyến Phan
Tuyến Phan
17/11/2025 06:57 GMT+7

Sau khi uống bia nhưng không trả tiền, người đàn ông quay lại quán thì bị một vị khách đánh, liền đi mua xăng về phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Theo dự kiến, sáng nay 17.11, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản.

Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa vào quán khiến 11 người tử vong, từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.

Uống bia không trả tiền còn phóng hỏa đốt quán khiến 11 người tử vong- Ảnh 1.

Bị cáo Cao Văn Hùng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Năm 1998, ông Hùng từng bị xử phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản của công dân, đến năm 2005 thì bị phạt 15 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 11.2024, bị cáo uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Một vị khách thấy vậy liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt bị cáo, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18.12.2024, ông Hùng trở lại quán. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Bị cáo gọi một chai bia, một bao thuốc. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng chị này nói không biết.

Một vị khách sau đó tiến đến, khuyên ông Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện, dùng tay đánh. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán uống bia và hát.

Bị đánh, ông Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán.

Quán lúc này có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, một ô tô của khách.

Uống bia không trả tiền còn phóng hỏa đốt quán khiến 11 người tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân tử vong ra ngoài

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Viện kiểm sát cáo buộc ông Hùng mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào. Bị cáo lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của bị cáo, bắt lửa khiến ông ta bị bỏng.

Gây án xong, bị cáo rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần để đi đầu thú... Bị cáo sau đó đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng nghìn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Về phía mình, bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Hùng bị truy tố 2 tội danh như đã nêu, có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù (đối với tội hủy hoại tài sản) và chung thân hoặc tử hình (đối với tội giết người), thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định 2 luật sư bào chữa cho bị cáo.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
