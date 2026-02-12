Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nghĩa cử của Mỹ Tâm trong những ngày cuối năm

Hữu Tín
Hữu Tín
12/02/2026 14:51 GMT+7

Trong không khí những ngày cuối năm, Mỹ Tâm cùng gia đình đã gửi tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ), tiếp nối hành trình thiện nguyện mà cô đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.

Mỹ Tâm cùng người thân và các thành viên của cộng đồng người hâm mộ Tri Âm đã trao tặng 1.000 món quà tết (nhu yếu phẩm và tiền) cho người nghèo ở Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ). Nguồn kinh phí đến từ lợi nhuận của các chương trình biểu diễn trực tiếp See the Light Seasoul cùng các hoạt động nghệ thuật khác trong năm qua.

Mỹ Tâm trao quà cho người dân tại Đà Nẵng

Ảnh: FBNV

Nghĩa cử của Mỹ Tâm trong những ngày cuối năm- Ảnh 8.

Cô mong muốn người dân quê mình đón tết an vui

Ảnh: FBNV

Nghĩa cử của ca sĩ Mỹ Tâm

Năm 2025, các hoạt động xã hội của Mỹ Tâm trở nên sôi nổi và quy mô. Đầu năm, nữ ca sĩ đã tài trợ gần 500 triệu đồng (khoảng 450-500 gói quà) cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, hỗ trợ người nghèo tại quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Bên cạnh đó, đại diện MT Group của Mỹ Tâm (bao gồm MT Entertainment, MT Cosmetics, Green Film) cũng đã đến thăm hỏi và trao quà đến các nghệ sĩ lớn tuổi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Đại diện MT Group thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ, tặng quà chúc tết các nghệ sĩ neo đơn

Ảnh: MT Group

Mỹ Tâm cũng thể hiện lòng thương cảm thông qua hàng loạt các đóng góp kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ ở nhiều địa phương trên cả nước. "Họa mi tóc nâu" đã đóng góp hơn 1 tỉ đồng, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang lại sự động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Mỹ Tâm 'gây bão' khi 'nhá hàng' phim điện ảnh mới cùng Mai Tài Phến

Mỹ Tâm 'gây bão' khi vừa 'nhá hàng" poster phim điện ảnh mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Mỹ Tâm 'gây bão' khi vừa 'nhá hàng" poster phim điện ảnh mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Mỹ Tâm đón tin vui

Xem thêm bình luận