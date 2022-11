Nghiêm trị đòi nợ kiểu 'khủng bố'

Như Thanh Niên thông tin, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 13 bị can để điều tra hành vi “vu khống” nhằm mục đích đòi nợ xảy ra tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phát hiện một số công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, dùng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Trước đó, ngày 4.11, hàng chục công an viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ, kiểm tra hành chính tại văn phòng Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset. Đây là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Q.1 (TP.HCM), do người Hàn Quốc làm tổng giám đốc. Tại đây được cấp giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”. Từ năm 2016, công ty này thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu (Q.4, TP.HCM) để hoạt động thu hồi nợ.

Không vay mượn cũng bị đòi nợ

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng tình trạng này đang rất trầm trọng và đề nghị cơ quan chức năng quyết liệt xử lý tận gốc. “Loại tội phạm này ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật. Hành vi gây rối loạn trật tự xã hội, quấy rối, khủng bố người khác mà nếu cứ để kéo dài thì khổ nhất vẫn là người dân. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an TP.HCM, cần mạnh tay trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này”, BĐ Trúc Phương ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Thi viết: “Tôi và một số bạn bè cũng gặp trường hợp bị gọi điện đe dọa tương tự, rất phiền, dù không vay mượn gì. Thế nên mỗi lúc như thế, cần ghi âm và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn bọn tội phạm này nhởn nhơ ngoài xã hội, trở thành mối đe dọa trong đời sống người dân. Mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, kiên quyết xử lý tận gốc hành vi đòi nợ kiểu “khủng bố” như thế này. Cần nâng cao hình phạt là bỏ tù, bồi thường danh dự cho người bị bôi nhọ, thì mới loại bỏ được tội phạm này”.

BĐ Van Giao cảnh báo: “Bọn đòi nợ thuê giờ rất tinh vi chuyển sang thành lập các công ty đòi nợ trá hình, gắn mác công ty luật nhưng chỉ chuyên đòi nợ thuê. Công ty luật mà tuyển dụng nhân viên không cần trình độ, chỉ cần tốt nghiệp THPT, để làm bình phong đòi nợ, khủng bố người vay hoặc người thân của họ. Công an phải mạnh tay trấn áp loại tội phạm này”.

“Công ty này vi phạm pháp luật là đương nhiên rồi, nhưng có hàng chục người là nhân viên của công ty bất chấp làm việc phạm pháp cho công ty, đa số họ là giới trẻ, có tri thức, có chuyên môn nhưng lại bất chấp đạo đức, tiếp tay để vi phạm luật pháp, chỉ vì tiền mà đánh mất lương tâm. Pháp luật cần xử lý nghiêm để răn đe”, BĐ Vy Na ý kiến.





Kiên quyết trấn áp tín dụng đen

Công an TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ và công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh liên quan đến tín dụng đen. Việc này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận.

“Hoan hô Công an TP.HCM mạnh tay trấn áp loại tội phạm này. Giai đoạn từ đây đến cuối năm khi nhiều công nhân mất việc, ảnh hưởng đến thu nhập trong khi nhu cầu đời sống tăng cao sẽ là cơ hội để tín dụng đen phát triển, hoành hành. Bọn chúng lợi dụng hoàn cảnh và sự nhẹ dạ cả tin của người dân để trục lợi. Nếu không giải quyết triệt để, đây sẽ là vấn nạn của toàn xã hội. Phải kiên quyết không để “tín dụng đen” có đất sống”, BĐ Linh Lan ý kiến.

Tương tự, BĐ Phượng Nhi cảnh báo: “Từ đây đến cuối năm, tín dụng đen có thể sẽ phát triển mạnh vì một số công nhân thất nghiệp, không có việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập nhưng nhu cầu về đời sống dịp tết tăng, có thể dẫn đến phải đi vay tiền. Đây là cơ hội của bọn cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền, chăm lo phúc lợi cho những công nhân bị ảnh hưởng trong làn sóng mất việc vừa qua thì lực lượng chức năng phải tăng cường trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen”.

BĐ Ly Trang viết: “Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để vấn nạn tín dụng đen đang gây nhức nhối và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội”.

“Các ổ nhóm, băng nhóm tội phạm có tổ chức cá nhân nước ngoài núp bóng dưới mọi chiêu trò hình thức khác nhau. Hoạt động bất hợp pháp, cho vay nặng lãi tín dụng đen, gây bất an lo lắng cho người dân. Các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước phải chủ động phối hợp chặt chẽ, đấu tranh truy quét tội phạm này”, BĐ M.Trang lưu ý.