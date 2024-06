Nghiêm trị hành vi xem thường pháp luật

Như Thanh Niên thông tin, liên quan vụ cô gái lái ô tô đâm vào xe người khác, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.T.V (30 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, chiều 9.6, bị can T.T.V đã ra trình diện sau 3 ngày lái ô tô tông vào một xe khác do mâu thuẫn.

Theo Công an TP.Buôn Ma Thuột, bước đầu, căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra, đơn vị khởi tố bị can V. về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Quá trình điều tra tiếp theo, nếu phát hiện thêm tội danh khác sẽ khởi tố bổ sung.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6.6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm nữ trẻ, dẫn đến hỗn chiến. Theo một đoạn clip được người đi đường dùng điện thoại quay lại đăng trên mạng xã hội, hai nhóm nữ lao vào đánh nhau gây náo loạn tuyến phố. Lúc này, một cô gái trẻ chạy ra điều khiển ô tô màu đỏ đâm mạnh vào ô tô trắng đang dừng ở lề đường phía trước. Tiếp đó, chiếc xe màu đỏ lùi lại rồi đâm thêm một lần vào đuôi chiếc xe trắng.

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án gay gắt hành vi của T.T.V. "Hành động lái ô tô đâm vào xe đối phương sau khi xảy ra ẩu đả là hoàn toàn sai trái, cần phải lên án mạnh mẽ. Việc sử dụng phương tiện giao thông để tấn công người khác là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản", BĐ Uy Dương ý kiến.

Chiếc xe được V. điều khiển đâm vào đuôi xe đang đỗ phía trước





Cùng quan điểm, BĐ Vũ Linh cho rằng hành vi của V. là biểu hiện của sự hung hăng, thiếu kiềm chế, coi thường pháp luật cũng như đạo đức xã hội. "Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, cần phải nghiêm trị", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Nguyễn Lê viết: "Vụ việc này có thể là "tiền lệ" cho những hành vi bạo lực khác trong xã hội nếu cơ quan chức năng không kịp thời chấn chỉnh. Việc Công an TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam V. cho thấy sự nghiêm khắc của pháp luật trước hành vi côn đồ này. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai thích sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống".

"Việc sử dụng ô tô để tấn công người khác thể hiện sự hung hãn, thiếu kiềm chế coi thường pháp luật. Tôi cho rằng đây là hành động rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm minh để răn đe những hành vi tương tự", BĐ Thành Nhân thẳng thắn.

BĐ Khắc Trọng cho rằng đây là hành vi côn đồ, hung hăng, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho người khác cần phải xử lý thật nghiêm. "Trong vụ việc này, rất may là không có ai bị thương vong nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu không được xử lý đến nơi đến chốn, những hành vi tương tự có thể xảy ra và gây ra những hậu quả khó lường", BĐ này chia sẻ thêm.

Bị can T.T.V bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Tương tự, BĐ Công Mạnh ý kiến: "Hoàn toàn ủng hộ cách xử lý của Công an TP.Buôn Ma Thuột. Hành vi của V. là vi phạm pháp luật và cần phải được xử lý nghiêm minh. Việc sử dụng phương tiện giao thông để tấn công người khác là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường".



"Hy vọng rằng, qua vụ việc này, mỗi người sẽ có thêm bài học cho bản thân, đồng thời ý thức hơn về việc ứng xử trong các mối quan hệ hằng ngày. Nghiêm túc chấp hành pháp luật, nếu không may có mâu thuẫn xảy ra thì cần giải quyết bằng lời nói, biện pháp hòa bình, tuyệt đối không sử dụng bạo lực", BĐ Phan Hoàng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, BĐ Nguyễn Linh cho biết: "Theo quan sát của tôi thì việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có xu hướng gia tăng trong xã hội. Nguyên nhân thì có nhiều, tuy nhiên nếu mỗi cá nhân đều biết kiềm chế bản thân, xử lý vụ việc theo chiều hướng đối thoại nhẹ nhàng thì các vụ việc đáng tiếc sẽ không xảy ra. Ngoài điều chỉnh bằng pháp luật các hành vi vi phạm, thiết nghĩ cũng cần có những giải pháp nâng cao ý thức cho người dân về việc giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh, lịch sự".