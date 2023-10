Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?: Quá xem thường pháp luật

Đáng nói, trong suốt nhiều ngày, dù thuộc diện đang bị kiểm tra nhưng việc đón - trả khách của xe Thành Bưởi vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên và lặp đi lặp lại tại một số điểm cố định ở TP.HCM và Đà Lạt (Lâm Đồng). Giai đoạn 15.12.2022 - 14.9.2023, từ số liệu thống kê về việc phát hiện, xử lý xe khách vi phạm, Phòng CSGT Công an TP.HCM xác định trong các trường hợp vi phạm thì nhà xe khách Thành Bưởi là "điển hình".



t RÁ HÌNH TRÊN DIỆN RỘNG

Tại TP.HCM, ngoài địa chỉ trên đường Lê Hồng Phong (Q.10) và Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), xe Thành Bưởi còn "tung hoành" ở một số địa điểm khác. Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, nhà xe này thuê mặt bằng 48C song hành xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) để đăng ký điểm trung chuyển hành khách (tức là dùng xe 16 chỗ trở xuống, chở khách từ địa điểm này để vào bến xe, chuyển qua xe 45 chỗ).

Xe khách Thành Bưởi đón khách trước nhà số 48C song hành xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) Mã Phong

Đáng nói, tại khu vực này, Sở GTVT TP.HCM đã cắm 2 biển cấm xe khách trên 16 chỗ ngồi dừng đỗ 24/24. Thế nhưng mỗi đêm, khi thấy không có CSGT thì nhiều xe khách loại 45 chỗ ngồi của nhà xe Thành Bưởi bất chấp biển cấm, đậu đỗ dưới lòng đường song hành xa lộ Hà Nội (trước nhà số 48C) để đón khách và lên hàng hóa. "Các nhà xe cố tình dùng xe 45 chỗ ngồi bất chấp biển cấm dừng đỗ đón khách là xem thường pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra xử lý, phối hợp với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương để kiểm tra đề xuất hướng xử phạt", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết.

Để làm rõ tình trạng xe khách Thành Bưởi hoạt động trá hình trên diện rộng, PV Thanh Niên tiếp tục ghi nhận việc khách lẻ đặt vé để đi tuyến TP.HCM - Đà Lạt. Chiều 4.10, chị Huệ (ngụ P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) gọi vào tổng đài nhà xe Thành Bưởi (19006079) đặt vé đi Đà Lạt. Chị được nhân viên xác nhận đi chuyến lúc 23 giờ. Địa điểm lấy vé, đón lên xe tại văn phòng nhà xe Thành Bưởi (48C song hành xa lộ Hà Nội). Địa chỉ số 48C là căn nhà cấp 4 rộng khoảng

60 m2, được trang bị phòng có máy lạnh, ghế cho khách ngồi chờ xe. Tại đây có bàn làm việc (đặt máy tính, máy in) để thực hiện xuất vé, thu tiền khách lẻ. Cách nhà số 48C khoảng 5 m có biển cấm dừng đỗ đối với xe khách trên 16 chỗ ngồi. Phía trước địa chỉ này treo biển Công ty TNHH Thành Bưởi (cho thuê xe du lịch, xe tải; vận chuyển hành khách…); nhà chờ xe kèm theo số tổng tài 19006079…

Từ 22 giờ ngày 4.10 đến 0 giờ ngày 5.10, có hàng chục hành khách mang theo hành lý đến chờ để được xe khách loại 45 chỗ của nhà xe Thành Bưởi đến đón đi Đà Lạt. Nhân viên nhà xe liên tục thông báo "hành khách nào có vé đi Đà Lạt chuyến… giờ thì xin mời lên xe"...

N HỨC NHỐI BÃI XE "LỤI"

Ngày 25.9, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức tổng kiểm tra bãi xe của nhà xe Thành Bưởi (số 97 Mai Chí Thọ, P.An Phú). Đến ngày 5.10, UBND P.An Phú và Công an P.An Phú đã thực hiện kiểm tra tại địa chỉ này.

Nhân viên Thành Bưởi bán vé cho khách tại 48C song hành xa lộ Hà Nội

Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp các giấy tờ đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Công ty TNHH Thành Bưởi (số 266 - 268 Lê Hồng Phong, Q.5). Tuy nhiên, Công ty Thành Bưởi không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại địa điểm 97 Mai Chí Thọ.

Qua kiểm tra bãi xe Thành Bưởi, UBND P.An Phú nhận thấy một số điểm tồn tại trong công tác PCCC. Theo UBND P.An Phú, địa điểm kinh doanh của Công ty Thành Bưởi tại 97 Mai Chí Thọ là hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, vượt quá thẩm quyền của UBND P.An Phú. Chính vì vậy, UBND P.An Phú kiến nghị UBND TP.Thủ Đức sớm chỉ đạo đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra.

Theo UBND P.An Phú, bãi xe 97 đường Mai Chí Thọ của Công ty Thành Bưởi bắt đầu hoạt động từ tháng 5.2023. Ngay sau đó, UBND P.An Phú nhận được đơn phản ánh của người dân về việc xe khách của công ty này thường xuyên ra vào, đậu đỗ đón trả khách tại đây gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. UBND P.An Phú đã nhiều lần phối hợp Đội CSGT Cát Lái, Thanh tra giao thông (Sở GTVT), Công an TP.Thủ Đức kiểm tra bãi xe này và yêu cầu dừng hoạt động (vì không đảm bảo giấy tờ theo quy định), đồng thời kiến nghị lên UBND TP.Thủ Đức, Công an TP.HCM, Sở GTVT sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Cụ thể, ngày 15.5, UBND P.An Phú phối hợp kiểm tra hoạt động bến bãi, đón trả khách của Công ty Thành Bưởi tại 97 Mai Chí Thọ. Ông Nguyễn Cao Hòa (đại diện Công ty Thành Bưởi) chưa cung cấp được các giấy tờ nhà đất, giấy phép hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này. Ngày 29.5, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, đại diện Công ty Thành Bưởi vẫn không cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan về giấy phép hoạt động kinh doanh, bến bãi, vận chuyển hành khách…

Bãi xe Thành Bưởi tại 97 Mai Chí Thọ (P.An Phú, TP.Thủ Đức) đóng cửa đối phó đoàn kiểm tra

Tiếp đó, ngày 31.5, sau khi kiểm tra hiện trạng hoạt động của bãi xe tại khu đất, đoàn liên ngành xác định việc đón trả khách của Công ty Thành Bưởi chưa có phương án tổ chức giao thông (do các phương tiện lưu thông từ khu đất bãi xe qua vỉa hè và xuống đường Mai Chí Thọ) gây mất an toàn giao thông. Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty Thành Bưởi tạm ngưng hoạt động đón trả khách tại bãi xe 97 Mai Chí Thọ. Trong thời gian đề nghị tạm ngưng hoạt động mà Công ty Thành Bưởi cố tình hoạt động nếu có xảy ra tai nạn, công ty này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngày 5.6, UBND P.An Phú đã báo cáo lên UBND TP.Thủ Đức về tình hình hoạt động đón trả khách tại bãi xe Công ty Thành Bưởi để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 12.7, UBND P.An Phú tiếp tục có báo cáo gửi UBND TP.Thủ Đức về tình trạng hoạt động đón trả khách, gây mất an toàn giao thông tại khu vực bãi xe 97 Mai Chí Thọ. Theo báo cáo, đoàn liên ngành đã kiểm tra bãi xe 97 Mai Chí Thọ trong các ngày 15.5, 29.5, 31.5 và đã có báo cáo ngày 5.6. Trong các lần kiểm tra, đoàn liên ngành yêu cầu Công ty Thành Bưởi dừng hoạt động nhưng cho đến nay (ngày 12.7 - PV) vẫn tiếp tục hoạt động. UBND P.An Phú tiếp tục kiến nghị UBND TP.Thủ Đức sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm.

C Ơ QUAN CHỨC NĂNG TP.HCM ĐANG Ở ĐÂU ?

Ngày 18.9, UBND P.An Phú lần thứ ba có báo cáo về hoạt động kinh doanh, đón trả khách tại bãi xe 97 Mai Chí Thọ lên UBND TP.Thủ Đức. Theo đó, ngày 6.9, UBND P.An Phú phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra bãi xe của Công ty Thành Bưởi (nhưng cơ sở này đã đóng cửa để đối phó đoàn kiểm tra). Qua xác minh, UBND P.An Phú phát hiện ở khu vực trên, Công ty Thành Bưởi vẫn tiếp tục dừng đỗ xe để đón, trả khách. UBND P.An Phú đề nghị Công ty Thành Bưởi phải dừng ngay hoạt động đón trả khách trái phép này. Theo báo cáo ngày 18.9, UBND P.An Phú cho biết mặc dù đã kiểm tra, đề nghị dừng hoạt động nhưng Công ty Thành Bưởi vẫn lén lút hoạt động đón trả khách tại bãi xe 97 Mai Chí Thọ, bất chấp quy hoạch khu vực này đã phê duyệt không có chức năng bến bãi đỗ xe.

Hoạt động biến tướng trên diện rộng của xe khách Thành Bưởi xem thường pháp luật, gây ra nhiều vi phạm. Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành vận tải trên địa bàn của UBND Q.Bình Thạnh, UBND TP.Thủ Đức và của Sở GTVT TP.HCM… đang ở đâu? (còn tiếp)