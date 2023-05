Đa cấp biến tướng 'giăng bẫy' công nhân: Công ty 'ma' phân phối độc quyền hàng đa cấp

Liên quan đến "giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm" số 4223/2021/DKSP của Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty A Life Healthy (491/1 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) đối với sản phẩm The Collagen Beauty Plus, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm xác nhận giấy trên là thật. Tuy nhiên, khi PV thông báo địa chỉ Công ty A Life Healthy tại TP.HCM là không có thật thì lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho rằng giấy đăng ký kinh doanh là do Sở KH-ĐT tại địa phương đó cấp và giám sát hoạt động.

Duy Tính