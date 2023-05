Đa cấp biến tướng 'giăng bẫy' công nhân: Tín dụng đen 'khủng bố' nạn nhân

V AY ĐẦU TƯ ĐA CẤP VỚI LÃI SUẤT 120%/NĂM

Chị H.Th (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) là một trong những công nhân trong quá trình đi tìm việc và đã bị dẫn dắt "sập bẫy" đầu tư đa cấp tại cơ sở Q.8 của hệ thống V.C.Đ. Hiện chị đang sống trong sợ hãi vì bị tín dụng đen truy tìm, đe dọa, bắt phải trả khoản vay 91 triệu đồng mà chị đã vay của một người tên Nguyễn Văn Hoan (chưa rõ lai lịch).

Hoan nhắn tin bắt chị Th. trả tiền lãi suất CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, chị Th. nhận cuộc gọi từ "Hoan Chu No" (tức "Hoan chủ nợ" - PV) và ghi hình lại. Suốt cuộc gọi, Hoan dùng nhiều lời lẽ thô tục, đe dọa, khủng bố, ép chị Th. trả nợ. Khi chị Th. nói đã báo công an và lên án về việc Hoan câu kết với L.D.Q (tự xưng là Phó trưởng phòng kinh doanh của cơ sở đa cấp ở H.Bình Chánh), gạ gẫm cho vay nặng lãi đầu tư đa cấp thì Hoan thách thức: "Mày không biết đọc hả; trong giấy tờ ghi nợ bao nhiêu thì mày trả lại cho bố. Bây giờ, bố chỉ biết mày trả lại tiền cho bố không? Mày gặp công an nào qua đây, bố đánh thẳng vào mặt mày cho mày biết, kể cả công an hay báo chí. Mày vay tiền của bố thì phải có trách nhiệm trả cho bố, mày đang ở đâu, cho tao địa chỉ xem nào...".

Chị Th. nhớ lại, tháng 8.2022, trong lúc thất nghiệp, chị Th. được một người bạn dẫn đến cơ sở đa cấp biến tướng P.K.T ở đường 8B, KDC Dương Hồng (H.Bình Chánh) để xin việc. Sau khi đóng 11 triệu đồng tiền "giữ chân", chị Th. được giới thiệu đầu tư gói hàng 130 triệu đồng. Do không có tiền, nhân viên cơ sở này hướng dẫn chị Th. cách xoay tiền. Phó trưởng phòng kinh doanh L.D.Q bày chị Th. về lấy giấy tờ nhà, để giới thiệu người quen cho vay tiền. Chị Th. không chịu cầm giấy tờ nhà, Q. đưa chị đi nhiều nơi vay tiền. Chị Th. vay được của một công ty tài chính 50 triệu đồng, sau khi trừ các khoản phí thì chị thực nhận được 39 triệu đồng. "Q. luôn kè kè cạnh tôi lúc đi vay tiền. Khi tôi vừa nhận tiền, Q. lấy 39 triệu đồng về nộp cho N.H.Ph là trưởng phòng kinh doanh", chị Th. cho hay.

Thế nhưng khoản đầu tư chị Th. còn thiếu 91 triệu đồng mới đủ 130 triệu đồng, nên L.D.Q dẫn Th. qua gặp Nguyễn Văn Hoan để vay. Hoan nói thủ tục vay tiền chỉ cần CCCD hoặc bằng lái xe. Vay 91 triệu đồng thì đóng tiền lãi 9 triệu đồng/tháng (khoảng 10%/tháng, 120%/năm). Khi chị Th. thắc mắc tại sao lãi suất cao như vậy, sợ không có tiền trả, Q. trấn an: "Vay anh em xã hội thì tất nhiên lãi suất phải cao hơn, nhưng tháng sau chị có lương công ty trả được rồi. Đáng lẽ lãi suất 10%/tháng thì đóng 9,1 triệu đồng/tháng nhưng anh Hoan chỉ cần chị đóng 9 triệu đồng thôi".

Sau khi đóng đủ 130 triệu đồng đầu tư gói sản phẩm, chị Th. bắt đầu đi làm. Công việc chị Th. được học là tìm cách để dụ dỗ, lôi kéo bạn bè, người thân đầu tư đa cấp thì mới có thu nhập. Nhận thấy cách làm việc tại đây không như ý muốn, có dấu hiệu lừa dối nên chị Th. xin nghỉ. Hàng hóa đầu tư không lấy được, thất nghiệp, không có tiền trả lãi cho Hoan, chị Th. nhiều lần bị Hoan tìm kiếm, gọi điện đe dọa bắt phải đóng tiền lãi lẫn tiền gốc đã vay của người này. "Đa cấp và xã hội đen liên kết giăng bẫy công nhân nhẹ dạ như chúng tôi", chị Th. bức xúc.

Tương tự, P.V. (26 tuổi, ngụ H.Củ Chi, "sập bẫy" đa cấp của hệ thống V.C.Đ) đã được L. (quản lý cơ sở đa cấp biến tướng ở H.Củ Chi) dắt đến gặp Hoan để vay tiền. Cầm cố giấy tờ nhà của bố mẹ, Â. được Hoan cho vay 500 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng để đầu tư đa cấp. Vay được 1 tuần, bố mẹ Â. phát hiện giấy tờ nhà bị mất, Â. thừa nhận đã mang đi cầm cho Hoan. Gia đình Â. phải đi vay mượn, trả lại cho Hoan 500 triệu đồng tiền gốc và 50 triệu đồng tiền lãi suất.

11 triệu đồng mà chị Th. đóng tiền mua gói sản phẩm đầu tư tại cơ sở đa cấp ở H.Bình Chánh Chụp màn hình

N GHỈ VIỆC, LẤY HÀNG VỀ THÌ BỊ NGƯỜI LẠ TẤN CÔNG

Trưa 20.5, PV Thanh Niên đi cùng chị L.T.T (40 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đến cơ sở đa cấp biến tướng do bà P.T.H điều hành (ấp Đình, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) để lấy hàng đã đầu tư. Ngay từ ngoài cổng, chúng tôi được 4 bảo vệ đón, áp tải vào bên trong cơ sở. Cảnh giác, bà H. yêu cầu nhân viên đưa chị T. vào phòng làm việc riêng, còn PV ở ngoài dưới sự giám sát chặt chẽ của nhóm bảo vệ và không quên thẩm tra lý lịch cũng như mối quan hệ giữa PV và chị T.

Theo chị T., khi bước vào phòng, bà H. đã lấy điện thoại của chị T. tắt nguồn, không cho chị cầm điện thoại. Tại đây, chị T. đã yêu cầu bà H. trả lại hàng (tương đương số tiền hơn 600 triệu đồng) đã đầu tư và bà H. hứa hẹn sẽ trả... Đáng chú ý, khi PV chở chị T. về thì có hai người chạy xe máy bám theo. PV nhanh trí tăng tốc, đi vào nhiều hẻm nhỏ mới "cắt đuôi" được hai người lạ này.

Thực tế, trước đó không ít công nhân sập bẫy đa cấp biến tướng đã bị người lạ tấn công khi họ xin nghỉ việc và đòi lại hàng hóa đã đầu tư.

Chị Th. chuyển tiền trả lãi suất cho Hoan khoản vay 91 triệu đồng

Không may mắn như PV và chị T., anh T.V.K (24 tuổi) là công nhân thất nghiệp, đi tìm việc thì bị dẫn dắt đầu tư 66 triệu đồng vào đa cấp tại cơ sở biến tướng trên đường TTN 17, P.Tân Thới Nhất (Q.12, TP.HCM) thuộc hệ thống V.C.Đ. Đây là số tiền mà K. đã vay mượn và cầm cố tài sản. Sau khi biết mình dính bẫy đa cấp, K. xin nghỉ việc và muốn lấy hết số hàng. Tuy nhiên, trên đường lấy hàng về nhà, K. đã bị một nhóm người lạ chặn đánh.

Theo K., khuya 27.4, trên đường lấy hàng từ cơ sở đa cấp về, K. bị 4 người đi trên 2 xe máy chặn đầu, ép xe K. vào lề đường rồi đánh. "Tôi bị cả 4 người đánh túi bụi không lý do. Trước giờ tôi chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, chỉ khi lấy hàng từ cơ sở đa cấp về thì mới bị vậy", K. nói.

Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, K. đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: "Dậy chưa K.? Tao đang gần phòng trọ mày. Khoảng 6 giờ 30, mày bước ra khỏi phòng trọ, tao đèo đi cà phê, ăn sáng nha". Đọc xong tin nhắn, K. hoang mang lo lắng vì bị đe dọa biết địa chỉ nhà. Những ngày sau đó, K. liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ số máy lạ. Bị đe dọa và làm phiền liên tục khiến K. nhiều ngày không dám ra ngoài.

Còn T.V.H (28 tuổi, quê Quảng Nam, là công nhân thất nghiệp) sau khi sập bẫy đa cấp tại cơ sở Q.12 và nhiều lần đến lấy hàng, phản ánh những dấu hiệu lừa đảo tại đây thì liên tục bị khủng bố. "Người lạ gọi điện đọc địa chỉ nhà, CCCD, địa chỉ chỗ làm của tôi và hăm dọa tôi bước chân ra đường sẽ bị đánh. Có lần bọn họ gọi điện đòi cắt lỗ tai tôi", H. kể.

(còn tiếp)