Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp: Công an TP.HCM vào cuộc điều tra

C Ơ QUAN ĐIỀU TRA THU THẬP CHỨNG CỨ

Đầu tháng 2, Công an TP.HCM đã cử cán bộ điều tra đến làm việc với PV Thanh Niên liên quan loạt bài điều tra Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp. PV Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh, hóa đơn mua bán hàng, tin nhắn, đơn thư tố cáo của các nạn nhân cho Công an TP.HCM để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

PV Thanh Niên cũng cung cấp những hình ảnh của nhân viên, quản lý tại cơ sở hộ kinh doanh Gold Star (226/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú; là chi nhánh Công ty TNHH Caster City VN, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) - nơi PV Thanh Niên đã thâm nhập, tìm hiểu về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu đa cấp biến tướng, lừa đảo.

Diễn biến khác, sau khi Thanh Niên đăng loạt bài phản ánh, các chi nhánh Công ty TNHH Caster City VN tại Q.Tân Phú, Q.Bình Tân, TP.Thủ Đức tạm ngưng hoạt động trong thời gian ngắn. Đầu tháng 2, các chi nhánh của Công ty TNHH Caster City VN trên đường Lê Trọng Tấn, Bác Ái, Lê Sát (Q.Tân Phú) mở cửa hoạt động lại, có nhiều người xin việc tìm đến để phỏng vấn.

N ẠN NHÂN TIẾP TỤC GỬI ĐƠN TỐ CÁO

Liên quan hoạt động kinh doanh tại cơ sở hộ kinh doanh Gold Star có dấu hiệu đa cấp biến tướng lừa đảo (Thanh Niên từng phản ánh), bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (57 tuổi, quê Cần Thơ, là nạn nhân) cho biết đã tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an và Công an TP.HCM. Theo đơn, bà Cẩm tố cáo ông T.T.Th (giám đốc cơ sở Gold Star) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng đa cấp.

Theo bà Cẩm, giữa năm 2020, bà lên mạng xã hội, thấy thông tin tuyển dụng nhân viên siêu thị. Bà liên hệ thì được nhân viên tên Hồng hẹn đến cơ sở Gold Star để phỏng vấn. Tại đây, bà Cẩm được nhân viên, quản lý và giám đốc T.T.Th dẫn dắt mua các gói sản phẩm để tham gia làm việc tại đây. Bà Cẩm đã mua nhiều sản phẩm với tổng số tiền 204 triệu đồng. Đây là số tiền bà đi mượn của người thân và vay tín chấp.

Theo bà Cẩm, khi vào làm việc tại Gold Star không có lương, công việc là đăng tin tuyển dụng việc làm để kiếm "con mồi" và dụ dỗ người tìm việc mua các gói sản phẩm để vào đường dây bán hàng đa cấp của công ty, thì mới được chia hoa hồng theo nhánh. Nhận thấy công việc vi phạm pháp luật, bản thân là nạn nhân của đường dây đa cấp biến tướng nên bà Cẩm nhiều lần gặp quản lý và ông Th. để đòi lại tiền.

Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, bà Cẩm bị một thanh niên có biệt danh "Phương mã tấu" tìm đến phòng trọ, ép lên xe đưa đến trụ sở Công ty B.A (P.Hiệp Thành, Q.12) gặp H. (là "đại ca" của "Phương mã tấu") để yêu cầu dừng việc tố cáo.

Theo bà Cẩm, trong năm 2020, 2021 bà liên tục gửi đơn cầu cứu lên Công an P.Tây Thạnh, Công an Q.Tân Phú, Công an TP.HCM và Bộ Công an với mong muốn cơ quan này điều tra, xử lý, ngăn chặn hoạt động của ông Th. và người đứng sau là ông H.N.Th. Tuy nhiên hoạt động của ông Th. và ông H.N.Th vẫn tiếp tục và mở rộng thêm chi nhánh để đưa nhiều người lao động "sập bẫy", khiến bà rất hoang mang. "Cuối năm 2022, đọc được loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên về hoạt động đa cấp biến tướng của ông Th., tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đấu tranh", bà Cẩm nói.