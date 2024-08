Nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc ăn trái cây đối với chứng trầm cảm khi về già

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2024 trên chuyên san The Journal of Nutrition, Health and Aging phát hiện rằng những người ăn nhiều trái cây (ít nhất 3 khẩu phần mỗi ngày) có thể giảm khả năng mắc bệnh trầm cảm liên quan đến tuổi tác ít nhất 21%.



Phát hiện này có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về tâm thần vốn phổ biến ở những người lớn tuổi.

Nghiên cứu gần đây cho thấy ăn trái cây có thể ngăn ngừa chứng trầm cảm khi về già Freepik

Tại sao ăn nhiều trái cây giảm tỷ lệ mắc trầm cảm

Theo giáo sư Woon Puay Koh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), cũng là tác giả của nghiên cứu, căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm thần kinh là 2 trong số các nguyên nhân dễ thấy nhất của chứng trầm cảm. Trái cây có thể ngăn ngừa 2 vấn đề này. Trái cây thường chứa nhiều chất chống oxy hóa và các vi chất dinh dưỡng chống viêm, như vitamin C, carotenoid và flavonoid. Các chất dinh dưỡng này đã được chứng minh là có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa và ức chế quá trình viêm trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng rau không có tác động nào đến chứng trầm cảm khi về già. Theo giáo sư Koh, mặc dù rau cũng là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa, nhưng sau khi được chế biến, các hợp chất này sẽ mất đi tác dụng. Nấu nướng là quá trình có thể thay đổi khả năng sinh học và hoạt động của các chất dinh dưỡng trong rau, do đó hạn chế tác dụng bảo vệ của các chất dinh dưỡng này đối với chứng trầm cảm, theo chuyên trang sức khỏe Health.

Lứa tuổi nào nên ăn nhiều trái cây nhất?

Giáo sư Koh lưu ý rằng các nghiên cứu khác cũng đã cho thấy ăn nhiều trái cây cũng có lợi cho sức khỏe tinh thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó, giáo sư Koh khuyên nên tăng cường ăn trái cây ngay khi còn trẻ.

Về lượng trái cây nên ăn mỗi ngày, chuyên gia dinh dưỡng Julie Pace (Mỹ), cho biết đối với người lớn thì ăn 1,5 đến 2 cốc trái cây mỗi ngày là đủ. Ăn nhiều hơn có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như các vấn đề về dạ dày.

Giáo sư Koh cho rằng nên ăn kết hợp trái cây và rau trong khẩu phần ăn. Nên xem trái cây như đồ ăn nhẹ sau hoặc giữa bữa ăn, thay vì các món tráng miệng có đường hoặc đồ ăn được chế biến sẵn.

Một số cách để thêm trái cây vào bữa ăn

Chuyên gia Pace gợi ý một số cách để chế biến trái cây thành những món ăn ngon, tạo sự đa dạng cho bữa ăn như: Làm sinh tố, kết hợp các loại quả mọng với sữa chua, làm salad trái cây, kết hợp trái cây với nước sốt như một món ăn nhẹ, thêm trái cây vào bột yến mạch hoặc ngũ cốc,…