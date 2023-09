Bỗng dưng thèm ăn trái cây: điều gì đang xảy ra với cơ thể?

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy phụ nữ có khả năng thèm ăn nhiều gấp đôi nam giới. Điều này là do cảm giác thèm ăn thường đi đôi với tâm trạng, trong khi phụ nữ do ảnh hưởng của hoóc môn và một số nguyên nhân khác khiến họ dễ thay đổi tâm trạng hơn so với nam giới, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thay đổi nội tiết trong cơ thể có thể làm tăng cảm giác thèm ăn một số loại trái cây SHUTTERSTOCK

Nhìn chung, ở cả nam giới và phụ nữ, cảm giác thèm ăn trái cây có thể do những nguyên nhân sau:

Thay đổi nội tiết

Với phụ nữ, sự thay đổi nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt có thể kích thích cảm giác thèm một số loại trái cây. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The FASEB Journal cho thấy sự gia tăng hoóc môn sinh dục nữ progesterone có thể làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt và một số loại trái cây. Không những vậy, thay đổi hoóc môn trong giai đoạn mang thai cũng khiến thai phụ thèm trái cây.

Dấu hiệu đường huyết thấp

Thèm trái cây còn có thể là dấu hiệu cho thấy đường huyết đang xuống thấp, đặc biệt là khi đã nhiều giờ mà chưa ăn gì. Khi nồng độ đường glucose trong máu giảm, chúng ta có xu hướng thèm ăn các món có nhiều tinh bột và đường, trong đó có một số trái cây.

Thèm ăn không phải là triệu chứng duy nhất của hạ đường huyết. Người bị hạ đường huyết còn cảm thấy run, đổ mồ hôi, tim đập nhanh và hồi hộp. Trong một số trường hợp, hạ đường huyết nghiêm trọng có thể cần phải được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do ăn kiêng

Trái cây dù tốt cho sức khỏe nhưng nên ăn đa dạng nhiều loại SHUTTERSTOCK

Cảm giác thèm ăn không chỉ phụ thuộc vào cơn đói mà còn là trải nghiệm của chúng ta với món ăn. Do đó, nếu ăn quá nhiều một món có thể gây ngán, ngược lại không ăn trong một thời gian dài cũng sẽ gây thèm.

Một nghiên cứu trên chuyên san Current Nutrition Reports cho thấy người áp dụng một số chế độ ăn kiêng nhất định sẽ có cảm giác thèm ăn trái cây. Ví dụ, những người áp dụng chế độ ăn keto sẽ ăn rất ít, thậm chí không ăn trái cây. Vì không ăn trái sau nhiều ngày nên họ sẽ dễ có cảm giác thèm trái cây.

Không những vậy, dù bạn thường xuyên ăn trái cây nhưng vẫn có thể bỗng dưng thèm một số loại trái cây khác do đã lâu không ăn chúng. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những loại trái cây theo mùa. Vì nhiều loại trái cây thường chỉ dồi dào trong vài tháng nhất định trong năm.

Trái cây là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn hằng ngày. Chúng không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều vitamin, chất chống ô xy hóa và nhiều khoáng chất khác.

Ngoài ra, trái cây dù tốt cho sức khỏe nhưng nên ăn đa dạng nhiều loại. Việc ăn quá nhiều trái cây, đặc biệt là các loại có nhiều đường, có thể khiến đường huyết tăng cao và dễ gây tăng cân, theo Healthline.