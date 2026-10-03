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    Giáo dục

    Nghiên cứu cơ chế giao cho địa phương in ấn, phát hành SGK

    Tuyết Mai
    Tuyết Mai

    Cùng với việc hoàn thiện nội dung chương trình và sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

    Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bản quyền sách giáo khoa (SGK) phải được xác định là tài sản của nhà nước; Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí SGK cho học sinh theo lộ trình quy định.

    Nghiên cứu cơ chế giao cho địa phương in ấn, phát hành SGK - Ảnh 1.

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    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bộ GD-ĐT cũng sẽ rà soát, đổi mới phương thức phát hành, cung ứng SGK, nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

    Đồng thời, đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chính xác nhu cầu SGK theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục; qua đó nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu, điều phối và phân phối SGK.

    Cụ thể, tại Công văn số 6714/BGDĐT-GDPT, nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và giảm chi phí mua SGK cho phụ huynh, Bộ GD-ĐT giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng SGK. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu rà soát toàn bộ công tác phát hành, cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

    Đặc biệt, Bộ GD-ĐT nghiên cứu cơ chế giao cho các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể giá thành sản xuất, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và giảm áp lực chi tiêu đầu năm học.

    Về phía đơn vị xuất bản, theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục VN có trách nhiệm bảo đảm cung cấp miễn phí bản điện tử SGK, thực hiện chuyển giao bản quyền SGK theo phương án phê duyệt và phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, triệt tiêu các khâu trung gian không cần thiết.


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