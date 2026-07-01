Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương

Sáng 1.7, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc đã trình bày các nội dung chính trong Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sau ngày 1.7, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từ T.Ư tới cấp xã.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc ẢNH: TUẤN MINH

Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành nghiên cứu xây dựng quy định về khung tiêu chí, tiêu chuẩn theo định hướng khung bộ máy chuyên môn cấp xã phù hợp với thực tiễn của các vùng gồm đô thị đặc biệt, vùng đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành.

Cân đối ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, nhất là cấp xã.

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá để bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt bộ máy các cấp, nhất là cấp xã và đảm bảo chi đầu tư tạo động lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn phương pháp biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn và thu nhập bình quân đầu người...

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi quyết định 304, quy định 30. Việc này theo hướng thành lập cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam, cơ quan T.Ư của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bảo đảm hoạt động theo luật, điều lệ của từng tổ chức, phù hợp với quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Thực hiện tương tự ở cấp tỉnh và bổ sung một phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ VN cấp xã.

Hoàn thành sắp xếp tinh gọn bộ máy, ban hành định mức biên chế

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, ban hành định mức biên chế bám sát định hướng của Bộ Chính trị.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: TUẤN MINH

Tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong gắn kết đồng bộ với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện vị trí việc làm.

Phối hợp Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thống nhất phương án điều chỉnh, phân định rõ chức năng tham mưu quản lý nhà nước tại các lĩnh vực còn giao thoa, chồng lấn. Cùng với đó, chủ trì đánh giá, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chuẩn của Hà Nội.

Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức T.Ư, Ban Chính sách chiến lược T.Ư và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở và nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ chế chính sách đãi ngộ, vinh danh chuyên gia, công chức chuyên môn chuyên sâu.

Bảo đảm tương thích đồng bộ với hệ thống quy định về chức vụ, chức danh, vị trí việc làm để tạo động lực cho đội ngũ này phấn đấu phát triển theo con đường chuyên môn, yên tâm cống hiến lâu dài trong khu vực công.