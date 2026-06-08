Nghiên cứu mở các tổ hợp vui chơi giải trí lớn để du lịch Việt 'hốt bạc'

Cuộc họp chuyên đề do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.



Hai kịch bản tăng trưởng giai đoạn tới

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày 4.6 vừa qua, tại cuộc họp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những đột phá trong mô hình phát triển mới của đất nước. Trong đó, văn hóa, thể thao và du lịch là lĩnh vực quan trọng, với hai chỉ tiêu về du lịch và công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Vì thế, Bộ cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển ngành trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước. Quá trình phát triển du lịch cần tập trung chuyển hóa các nguồn lực về văn hóa, di sản, tài nguyên du lịch và dữ liệu số thành giá trị thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng mới cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Du lịch được kỳ vọng đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo về kịch bản tăng trưởng du lịch, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thông tin, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá năng lượng tăng cao và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 470.000 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành du lịch đã xây dựng hai kịch bản phát triển cho năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, biến động khó lường và sự dịch chuyển của nhu cầu du lịch quốc tế.

Theo đó, trong điều kiện bối cảnh thuận lợi, ngành du lịch sẽ đặt trọng tâm vào việc phục hồi mạnh thị trường Trung Quốc, duy trì tăng trưởng từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và tiếp tục mở rộng các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ.

Trong trường hợp các yếu tố bất ổn tiếp tục kéo dài và nhu cầu du lịch quốc tế suy giảm, ngành sẽ tập trung khai thác các thị trường gần như Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời duy trì xúc tiến tại các thị trường truyền thống để tạo nền tảng phục hồi.

Ngành du lịch cũng chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 2027 - 2030 với định hướng tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng nguồn thu từ khách du lịch, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Chuyển tư duy "đếm khách" sang đếm chi tiêu của du khách

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, Cục Du lịch đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ theo từng giai đoạn. Trước mắt, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; nghiên cứu các cơ chế đột phá về kinh tế đêm, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư các tổ hợp du lịch quy mô lớn.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường khách, tăng cường kích cầu du lịch nội địa, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Các tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm quy mô lớn sẽ là "vũ khí" để du khách phải tự nguyện "dốc hầu bao" khi tới Việt Nam ẢNH: N.A

Trong trung và dài hạn, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Song song, ưu tiên phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản trị, xúc tiến, nâng cao trải nghiệm du khách.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cũng gợi mở các giải pháp liên quan đến phát triển các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn, thu hút các đoàn làm phim quốc tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ đề nghị Cục Du lịch cần tiếp tục nghiên cứu xác định các nguồn lực để tạo đột phá như hệ thống giao thông, hạ tầng, vùng du lịch trọng điểm; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán số; kết hợp du lịch với công nghiệp văn hóa; tăng cường các cuộc điều tra thông tin về khách du lịch phục vụ công tác thống kê ngành và tính toán đóng góp của du lịch...

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ mục tiêu điều hành phát triển du lịch mà còn là cơ sở để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo Bộ trưởng, kịch bản tăng trưởng du lịch cần được xây dựng trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nội dung mang tính đột phá. Trong đó, cần chuyển mạnh tư duy phát triển từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế. Du lịch không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp mà còn có tác động lan tỏa sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực khác, khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung vào nâng cao chất lượng khách, mức chi tiêu, hiệu quả kinh tế và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đề xuất các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Trước đó, Báo Thanh Niên cũng đã đăng tải loạt bài 3 kỳ chủ đề Khách đến Việt Nam tiêu gì? thẳng thắn chỉ ra thực trạng ngành du lịch Việt Nam liên tục ghi nhận những cột mốc kỷ lục về lượng khách quốc tế, thời gian lưu trú trung bình của phân khúc khách cao cấp cũng tăng lên rõ rệt (từ 10 ngày lên gần 14 ngày) nhưng tổng mức chi tiêu của du khách vẫn không tăng trưởng tương xứng.

Ý kiến ghi nhận từ các doanh nghiệp đầu ngành cùng chuyên gia đều nhấn mạnh Việt Nam mới chỉ thành công trong việc kéo khách đến chứ chưa thể làm cho du khách "móc hầu bao đến những đồng cuối cùng". Từ đó, đặt ra yêu cầu cấp bách xây dựng các trung tâm mua sắm, sản phẩm dịch vụ về đêm, tổ hợp vui chơi giải trí tầm cỡ để "dụ" khách chi tiền.

