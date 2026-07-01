Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã

Sáng 1.7, tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc đã trình bày các giải pháp trong thời gian sắp tới.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc trình bày tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Trọng tâm là phân định rõ thẩm quyền liên thông theo mô hình 3 cấp. T.Ư kiến tạo thể chế, nền tảng số và giám sát. Cấp tỉnh điều hành, điều phối nguồn lực, liên kết vùng. Cấp xã trực tiếp thực thi, quản trị dữ liệu và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển.

Nội dung đáng chú ý được Trưởng ban Tổ chức T.Ư nêu là nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân ở cấp xã để điều phối phát triển kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm để tiếp tục hoàn thiện chính quyền 3 cấp, mở rộng không gian phát triển cấp cơ sở, tạo mô hình đột phá, dẫn dắt.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng nêu rõ định hướng tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí để hình thành không gian phát triển đa trung tâm, có quy mô và vai trò vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính truyền thống.

Đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều định hướng quan trọng thời gian tới

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cần nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, giữ khung 3 cấp từ T.Ư đến cơ sở. Đề xuất định danh lại các tổ chức đảng cấp cơ sở, cho phép điều chỉnh cục bộ cơ cấu bên trong đối với những nơi có tính đặc thù, tình hình, đặc điểm riêng.

Nghiên cứu thành lập đảng bộ có đặc điểm riêng về ngành, lĩnh vực ở cấp tỉnh gồm các tổ chức đảng trong doanh nghiệp có phạm vi, tác động có quy mô cấp tỉnh như bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu của tỉnh, thành phố ở T.Ư đóng trên địa bàn.

Ở cấp xã, mô hình tổ chức đảng của các tổ chức cơ quan, đơn vị, đơn vị tự quản ở phạm vi cấp cơ sở được thiết kế gồm: Đảng bộ cơ sở là đảng bộ xã, phường, đặc khu. Đảng bộ trực thuộc cơ sở gồm đảng bộ quân sự xã, đảng bộ công an xã, một số đảng bộ có đặc điểm riêng.

Chi bộ gồm chi bộ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp xã và các chi bộ thôn, tổ dân phố. Với các chi bộ đông đảng viên thành lập tổ đảng..

Với khối Quốc hội, HĐND, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực giám sát tối cao và giám sát chuyên đề. Khối Chính phủ và UBND, tiếp tục rà soát toàn diện tổ chức bộ máy từ T.Ư đến cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xóa bỏ tổ chức trung gian.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: TUẤN MINH

Về Chính phủ, tập trung rà soát, phân định chức năng nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, trọng tâm là tách bạch quản lý nhà nước với cung ứng dịch vụ công và khắc phục chồng chéo, giao thoa tại các lĩnh vực.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là các trường phổ thông ở xã, phường, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước nhằm giảm đầu mối trung gian và phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp.

UBND cấp tỉnh giữ ổn định 12 sở và tương đương như hiện nay, bảo đảm nguyên tắc đồng bộ với T.Ư, không để phát sinh các sở riêng khác, trừ trường hợp đặc biệt có thể là mô hình ban.

T.Ư định hướng chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của một số sở đặc thù như sở Du lịch, sở Quy hoạch - Kiến trúc, sở An toàn thực phẩm về các cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thành lập sở Dân tộc và Tôn giáo ở những nơi có đủ điều kiện, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Cùng đó, kết thúc hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình. Chuyển văn phòng đăng ký đất đai về thuộc UBND cấp xã để cấp xã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với UBND cấp xã, đề xuất định hướng khung bộ máy đơn vị chuyên môn có từ 4 đến 6 phòng theo lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, hạ tầng và đô thị, phát triển nông thôn, văn hóa xã hội, nội vụ, văn phòng, trung tâm phục vụ hành chính công.