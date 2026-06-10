Nghiên cứu mở rộng cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM - Đồng Nai lên 8 làn xe

Nội dung điều chỉnh bao gồm bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m, đường dẫn đầu cầu và bổ sung hệ thống ITS, ETC, trạm kiểm tra tải trọng xe, với tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng hơn 2.731 tỉ đồng.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, việc nghiên cứu, đề xuất thêm các phương án đầu tư hoàn chỉnh Dự án thành phần 1A nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch được duyệt, đồng bộ về thời điểm đầu tư với các dự án thành phần khác, đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của TP.HCM, TP.Đồng Nai.

Cầu Nhơn Trạch cùng dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 giúp rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến Đồng Nai và ngược lại ẢNH: GIA KHÁNH

Phía chủ đầu tư nghiên cứu các phương án cụ thể như sau:

Phương án 1 là giữ nguyên đề xuất trước đó, chỉ bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m, đường đầu cầu và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành khai thác, tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng hơn 2.731 tỉ đồng. Tổ chức giao thông qua cầu Nhơn Trạch bố trí 6 làn xe cao tốc và 2 làn xe hỗn hợp.

Phương án 2 là đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến Dự án thành phần 1A lên 8 làn xe cao tốc và đường song hành (cả phần cầu Nhơn Trạch và phần đường). Trong đó, có thêm 5 phương án nhỏ.

Đầu tiên là bổ sung 1 đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m và 2 cầu song hành mỗi cầu rộng 14,25m, phần đường mở rộng thành 8 làn xe cao tốc. Tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 6.102,6 tỉ đồng.

Một sự lựa chọn khác là bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 31m và một cầu song hành rộng 14,25m, phần đường mở rộng thành 8 làn xe cao tốc tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 5.744 tỉ đồng.

Phương án tiếp theo cũng bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m, song phần cầu song hành được đề xuất làm đường đôi, rộng 22,5m, phần đường mở rộng thành 8 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 5.633,9 tỉ đồng.

Phương án 2.4 là bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 42m (kết hợp cao tốc và song hành), phần đường mở rộng thành 8 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 5.602,5 tỉ đồng.

Phương án cuối cùng được nêu là bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m và một cầu song hành (đường đôi) rộng 33m kết hợp đi chung với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành (đi giữa cầu song hành), phần đường mở rộng thành 8 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 8.087,1 tỉ đồng.

Ở cả 5 phương án trên, sau khi hoàn thiện, cầu Nhơn Trạch sẽ có quy mô 8 làn xe cao tốc, 4 làn xe hỗn hợp và 2 làn xe máy.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, Dự án thành phần 1A đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay bổ sung của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, do đó việc sớm thống nhất phương án, quy mô đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt với các địa phương để có cơ sở xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh là rất cần thiết.

Vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng sớm sắp xếp buổi làm việc với các bên liên quan để chốt phương án thực hiện.



