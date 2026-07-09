Nghiên cứu mới: 2 loại trà làm kombucha tốt cho sức khỏe

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học Môi trường và Đời Sống Wroclaw cùng Đại học Y khoa Wroclaw (Ba Lan) đã thực hiện nghiên cứu so sánh 5 loại trà: trà xanh, trà đen, trà trắng, trà ô long và trà phổ nhĩ. Để đảm bảo việc so sánh được công bằng, họ đã ủ kombucha từ mỗi loại trà bằng cách sử dụng chính xác cùng một công thức và các điều kiện như nhau, theo Eatingwell.

Nghiên cứu so sánh 5 loại trà trà xanh, trà đen, trà trắng, trà ô long và trà phổ nhĩ ẢNH: L.C TẠO TỪ Gemini

Mỗi loại được lên men trong 10 ngày và nhóm nghiên cứu đã phân tích các mẻ ủ tại 3 thời điểm: trước khi quá trình lên men bắt đầu, ở giai đoạn giữa (ngày thứ 5) và khi kết thúc (ngày thứ 10). Mỗi mẻ đều được thực hiện 3 lần riêng biệt và mọi phép đo đều được lặp lại, điều này giúp tăng cường độ tin cậy của các kết quả.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hàng loạt chỉ số từ đường, axit hữu cơ, cồn đến hơn 100 loại polyphenol (chất chống oxy hóa) và hệ vi sinh vật trong các mẻ kombucha. Bên cạnh đó, các thử nghiệm sinh học cũng được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chống viêm, chống oxy hóa và kiểm soát đường huyết.

Nghiên cứu đã phát hiện ra điều gì?

Kết luận của nghiên cứu chỉ ra rằng dù quá trình lên men diễn ra tương tự nhau, nhưng nguyên liệu trà đầu vào mới là yếu tố quyết định hàm lượng chống oxy hóa và hoạt tính sinh học của kombucha.

Khả năng chống oxy hóa của các mẻ ủ thường tăng mạnh trong những ngày đầu và đạt đỉnh vào ngày thứ 5. Tại thời điểm này, kombucha trà ô long sở hữu hoạt tính chống oxy hóa cao nhất, còn trà trắng thấp nhất. Trong các thử nghiệm, kombucha trà xanh thể hiện đặc tính chống viêm mạnh nhất và mang lại kết quả khả quan nhất cho sức khỏe não bộ, trong khi trà ô long dẫn đầu về khả năng kiểm soát đường huyết.

Tổng hợp lại, các nhà khoa học khẳng định trà xanh và trà ô long đem lại thành phẩm kombucha giàu dưỡng chất nhất. Nghiên cứu cũng xác nhận hệ vi sinh vật lên men luôn ổn định ở mọi mẻ ủ, chứng minh trà mới là thành phần chịu trách nhiệm về lượng dinh dưỡng chính.

Trà xanh và trà ô long đem lại thành phẩm kombucha giàu dưỡng chất nhất ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO TỪ GEMINI

Dù vậy, nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở mức in vitro (trong ống nghiệm). Ngoài ra, kết quả này chỉ đúng với kombucha làm từ các loại trà trên, không tương đương với một tách trà xanh hay ô long pha thông thường. Do quy trình trong phòng thí nghiệm được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, thành phẩm thực tế có thể khác biệt so với các loại kombucha thương mại vốn thường phải qua thêm công đoạn lên men phụ và lưu kho.

Nếu có thói quen uống kombucha, việc ưu tiên chọn sản phẩm làm từ trà xanh hoặc ô long là giải pháp đơn giản, an toàn để tận dụng dưỡng chất trong mỗi ngụm trà, theo Eatingwell.