Sức khỏe

Uống trà lúc nào là tốt nhất? Chuyên gia chỉ 'giờ vàng'

Nguyễn Vy
30/04/2026 19:34 GMT+7

Một tách trà nóng mang lại cảm giác dễ chịu, giúp cơ thể thư giãn hoặc tỉnh táo. Tuy nhiên, thời điểm uống trà cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.


Trà làm giảm hấp thu sắt khi dùng cùng bữa ăn

Bà Nmami Agarwal, chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cho biết uống trà cùng hoặc ngay sau bữa ăn làm giảm hấp thu sắt. Trà chứa tannin, chất cản trở cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Theo đó, uống trà ngay sau bữa ăn có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt, ngay cả khi bữa ăn giàu thực phẩm như đậu lăng, rau chân vịt hay củ dền.

Cơ thể không nhận đủ sắt dù đã ăn thực phẩm giàu dưỡng chất. Tình trạng này kéo dài gây mệt mỏi, suy nhược và rụng tóc.

Chỉ cần uống trà đúng lúc

Bà Agarwal khuyến nghị không uống trà cùng bữa ăn. Thời gian phù hợp là cách bữa ăn từ 1 đến 2 giờ. Cách này giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Bạn nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm chứa vitamin C như cam, chanh... Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt. Việc điều chỉnh thời điểm uống trà giúp giữ thói quen mà không ảnh hưởng sức khỏe.

Chọn thời điểm uống trà hợp lý trong ngày

Buổi sáng là thời điểm phù hợp để uống trà. Trà đen hoặc trà xanh giúp cơ thể tỉnh táo và cung cấp chất chống oxy hóa.

Buổi chiều sau bữa trưa vài giờ, một tách trà nhẹ giúp giảm cảm giác buồn ngủ. Trà xanh giúp duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải caffeine.

Khoảng 16 đến 17 giờ, uống trà cùng bữa phụ giúp cơ thể thư giãn. Trà gừng hoặc trà thảo quả tạo cảm giác sảng khoái mà không ảnh hưởng hấp thu sắt.

Trước bữa tối, nên chọn trà thảo mộc không chứa caffeine như hoa cúc hoặc bạc hà. Các loại trà này hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Mỗi ngày nên uống bao nhiêu tách trà?

Các chuyên gia cho rằng người trưởng thành có thể uống khoảng 2 - 3 tách trà/ngày, tùy loại trà và mức độ nhạy cảm với caffeine.

Giáo sư Gunter Kuhnle, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Reading (Anh), cho biết: Uống trà ở mức vừa phải có thể mang lại lợi ích nhờ chất chống oxy hóa, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và hấp thu khoáng chất.

Uống trà thời điểm uống trà Caffeine trà đen trà xanh Trà thảo mộc
