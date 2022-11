Nghiên cứu mới phát hiện người bệnh này có thể phải kiêng 'yêu'

Một nghiên cứu mới vừa được trình bày hôm 10.11 tại cuộc họp khoa học thường niên của Trường Đại học Dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học Mỹ đã chỉ ra rằng quan hệ tình dục có thể kích hoạt các cơn hen suyễn và bùng phát cơn hen suyễn giống như tập thể dục cường độ cao, theo tờ Daily Mail.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc nâng cao nhận thức về mối liên quan giữa tình dục và bệnh hen suyễn sẽ giúp cải thiện cuộc sống của bệnh nhân, kể cả hôn nhân của họ.



Từ 40 đến 90% bệnh nhân hen suyễn sẽ bị kích hoạt các triệu chứng khi tập thể dục, nhưng vấn đề là họ không biết rằng tình dục cũng được xem là một hình thức tập thể dục.

Tác giả chính, tiến sĩ Ariel Leung, bác sĩ Trưởng khoa nội tại Trung tâm Y tế Saint Agnes ở California (Mỹ), cho biết: Nhiều người không nhận ra rằng mức tiêu hao năng lượng của hoạt động tình dục tương đương với việc đi bộ lên 2 bậc cầu thang, theo Daily Mail.

Tiến sĩ Ariel Leung nói rằng những trường hợp được báo cáo về bệnh hen suyễn do quan hệ tình dục là rất hiếm, có thể bởi những người rơi vào trường hợp này đã không tiết lộ.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã truy tìm cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt tài liệu y sinh của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, nhằm điều tra xem liệu các nghiên cứu về tác nhân gây hen suyễn có đề cập đến tình dục như một nguyên nhân khả dĩ hay không.

Kết quả cho thấy quả thực là có.

Nhiều nghiên cứu đã đề cập rằng tình dục có thể thúc đẩy các cơn hen suyễn - nhưng đã không được báo cáo đầy đủ.





Đồng tác giả, tiến sĩ A.M. Aminian, chuyên gia hàng đầu về dị ứng và hen suyễn, cho biết có thể là do tính chất riêng tư của vấn đề. Người bệnh có thể e ngại khi nói chuyện với bác sĩ về cơn bùng phát bệnh hen suyễn do quan hệ tình dục.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tổ chức về bệnh Hen suyễn của Anh cho thấy 68% bệnh nhân hen suyễn có đời sống tình dục bị ảnh hưởng trực tiếp bởi căn bệnh của họ, theo tờ Express.

Nhiều người thú nhận đã ngừng quan hệ tình dục với người yêu vì cảm thấy xấu hổ về việc lên cơn hen suyễn, đến mức cuối cùng mối quan hệ của họ phải đổ vỡ.

Vậy bệnh nhân hen suyễn nên làm gì?

Tiến sĩ Leung khuyến cáo "bệnh nhân nên dùng thuốc hít điều trị hen suyễn loại tác dụng ngắn - vào 30 phút trước khi quan hệ để ngăn ngừa cơn hen suyễn", theo hãng tin UPI (Mỹ).

Khảo sát cho thấy gần 3/4 bệnh nhân cảm thấy xấu hổ khi phải sử dụng ống hít trong thời khắc lãng mạn như vậy.

Nhưng tiến sĩ Leung nói rằng: Không gì lãng mạn hơn việc tự chăm sóc bản thân và không để bạn đời nhìn thấy mình lên cơn hen suyễn.