Nghiên cứu mới phát hiện trẻ chạy chơi nhiều sẽ ít bị bệnh

Từ lâu, các chuyên gia đã khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ con được chơi đùa và vận động. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị trẻ mẫu giáo, tức trong độ tuổi 3-5, nên hoạt động thể chất ít nhất 3 giờ/ngày. Trẻ ở độ tuổi này không nên bất động một chỗ trong thời gian dài, trừ khi là đang ngủ, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Trẻ em chạy chơi nhiều, thường xuyên vận động sẽ mau khỏi khi bị nhiễm trùng đường hô hấp

Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Warsaw (Ba Lan) đã thực hiện nghiên cứu trên 104 trẻ tuổi từ 3 đến 7. Các bé được đeo thiết bị theo dõi dạng băng tay để đánh giá số bước đi hằng ngày và loại hình vận động. Thời gian theo dõi là 40 ngày.

Trong khi đó, cha mẹ các bé sẽ điền vào một bảng khảo sát hằng ngày về các triệu chứng ho, hắt hơi, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi và mệt mỏi. Đây là những triệu chứng thường gặp của cảm lạnh và nhiễm trùng đường hô hấp.

Sau khi đối chiếu kết quả, các nhà khoa học phát hiện cứ trung bình đi thêm 1.000 bước thì thời gian mắc triệu chứng của trẻ sẽ giảm hơn 4 ngày. Ngược lại, những trẻ ít vận động thì các triệu chứng bệnh có xu hướng nặng hơn.

Bằng cách chạy chơi ngoài trời, trẻ em sẽ nhận được nhiều lợi ích khi tiếp xúc với ánh nắng, không khí trong lành, tương tác xã hội và các yếu tố tự nhiên khác. Tất cả góp phần giúp hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, các tác giả nghiên cứu chia sẻ trong một bài viết trên chuyên san Pediatric Research.

Tuy nhiên, ở một bộ phận dân số đang xảy ra hiện tượng mọi người có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn và ít ra ngoài trời. Điều này cũng xuất hiện ở trẻ em. Hệ quả là mọi người có xu hướng ít vận động hơn, từ đó làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Do đó, các nhà khoa học cho rằng cha mẹ nên khuyến khích con vận động, chạy chơi thường xuyên. Nếu có thể, hãy cho trẻ tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời có sự giám sát của người nhà. Điều này đặc biệt hữu ích với trẻ ít vận động.

Trên thực tế, các triệu chứng như ho, hắt hơi, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi ở trẻ em là điều rất thường xảy ra. Các thống kê cho thấy trẻ em dưới 5 tuổi rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Mỗi năm, các bé có thể mắc bệnh đến 12 lần và điều này là hoàn toàn bình thường.

Nguyên nhân là vì nhiễm trùng đường hô hấp có thể do hàng trăm loại virus khác nhau gây ra. Trong khi đó, cơ thể non nớt của trẻ lại chưa nhiễm hầu hết các loại virus, do đó cũng chưa có kháng thể miễn dịch cần thiết.

Phần lớn những lần nhiễm trùng đường hô hấp này sẽ khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể kéo dài đến 2 tuần. Sau những lần nhiễm bệnh, khả năng miễn dịch của trẻ dần mạnh lên và ít bị nhiễm bệnh hơn khi vào tiểu học.