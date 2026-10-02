Nghiên cứu nhân rộng mô hình làn vượt trên cao tốc, xử nghiêm thói chạy xe 'rùa bò'

Liên quan đến tình trạng một số phương tiện bám làn trái (làn 1 sát dải phân cách giữa) trên cao tốc gây cản trở lưu thông dòng xe, Cục CSGT Bộ Công an đã và đang tăng cường phát hiện qua nhiều kênh để xử lý nghiêm vi phạm.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết hiện trên nhiều tuyến cao tốc có rất nhiều xe vẫn lưu thông chậm và bám làn trái, gây ảnh hưởng đến các xe khác lưu thông phía sau. Đặc biệt, xe bám làn trái trên cao tốc gây ra tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục CSGT ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Để giải quyết tình trạng trên, Cục CSGT đã tổ chức khảo sát và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu để thí điểm làn vượt trên 2 đoạn của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là 2 đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.

Đại tá Công cho hay, ngoài việc thí điểm, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến tổ chức vào quý 4/2026.

Theo đại tá Công, thời gian qua, Cục CSGT cũng trực tiếp điều động các cán bộ sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.

Theo đề xuất thí điểm, làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc là làn trái sát dải phân cách, phương tiện vượt xong phải trở lại làn bên phải khi bảo đảm an toàn ẢNH: CỤC CSGT

Về việc xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái cao tốc, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.

Mới đây, Cục CSGT đã xử phạt 2 trường hợp lưu thông trên các cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng nhưng chạy chậm và cố tình bám làn trái.

"Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ, các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải, không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác", đại tá Công nhấn mạnh.

Theo ông Công, thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn. Đặc biệt, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Cục CSGT mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm những xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.

Cuối tháng 9 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ IV nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông nêu trên.

Theo đề xuất, xe di chuyển trên làn 1 chỉ để vượt xe phía trước. Sau khi hoàn thành vượt và bảo đảm khoảng cách an toàn, phương tiện phải chuyển trở lại làn đường bên phải; không được chạy liên tục trên làn vượt trong trường hợp các làn bên phải hoàn toàn trống.