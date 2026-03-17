Sức khỏe

Nghiên cứu tìm ra số tách cà phê lý tưởng cho người lớn tuổi

Thiên Lan
17/03/2026 00:08 GMT+7

Cà phê không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo và năng lượng mà còn được cho là góp phần kéo dài tuổi thọ nhờ khả năng giảm nguy cơ suy tim, đột quỵ, tiểu đường, thậm chí một số loại ung thư.

Đáng chú ý, cà phê còn được xem là “trợ thủ” giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày mới là mức hợp lý? Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài gần nửa thế kỷ, vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Các nhà khoa học từ Hệ thống Bệnh viện Mass General Brigham, Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), đã phân tích dữ liệu của 131.821 người tham gia, ở độ tuổi trung bình là 46, không mắc ung thư, bệnh Parkinson hoặc sa sút trí tuệ khi bắt đầu nghiên cứu. Thông tin về chế độ ăn uống của người tham gia được thu thập 2 đến 4 năm một lần bằng cách sử dụng bảng câu hỏi tần suất tiêu thụ thực phẩm.

Trong thời gian theo dõi 43 năm, có 11.033 người phát triển chứng sa sút trí tuệ, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Cà phê giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi

Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện những người tiêu thụ nhiều cà phê chứa caffeine nhất có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 18% so với những người uống ít hoặc không uống.

Đáng chú ý, lợi ích mạnh mẽ nhất đạt được ở những người uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, theo Scitechdaily.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cà phê chứa nhiều hoạt chất sinh học, bao gồm caffeine và polyphenol. Những chất này có thể giúp bảo vệ não bằng cách giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào - vốn là 2 nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức.

Ngoài ra, uống trà cũng mang lại lợi ích tương tự, với hiệu quả cao nhất đạt được ở mức 1 - 2 tách trà mỗi ngày.

Tuy nhiên, cà phê đã khử caffeine (decaf) không mang lại tác dụng. Điều này cho thấy caffeine đóng vai trò then chốt trong hiệu ứng bảo vệ não bộ.

Các nhà khoa học kết luận tiêu thụ cà phê chứa caffeine hoặc trà là biện pháp can thiệp đầy hứa hẹn để hỗ trợ chức năng nhận thức khi chúng ta già đi. Đặc biệt, kết quả này nhất quán ngay cả ở những người có khuynh hướng di truyền mắc chứng sa sút trí tuệ.

Tóm lại, cữ cà phê mỗi ngày có thể là công cụ hữu hiệu để bảo vệ bộ não và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ về lâu dài cho người lớn tuổi.

Thói quen ăn sáng, uống cà phê: 4 món nên tránh

Thói quen ăn sáng, uống cà phê: 4 món nên tránh

Một số hợp chất trong cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thu các khoáng chất như sắt, canxi. Ngoài ra, cà phê cũng làm tăng độ a xít trong dạ dày, khiến hệ tiêu hóa khó chịu nếu ăn cùng một số thực phẩm.

