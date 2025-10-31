Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, bộ này vừa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Tại đây, thượng tá Lâm Tiến Dũng, cán bộ Phòng Phòng ngừa điều tra tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), đã chia sẻ chuyên đề "Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên".

Thượng tá Lâm Tiến Dũng đề xuất nghiên cứu, triển khai mô hình "học kỳ công an" ẢNH: MOET

Ông Dũng cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, các địa phương, đoàn thể và gia đình nhằm phát hiện, ngăn chặn nguy cơ xâm hại, bạo lực hay tệ nạn xâm nhập vào trường học.

Thượng tá Lâm Tiến Dũng cũng đề xuất nghiên cứu, triển khai mô hình "học kỳ công an", qua đó giúp học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh giải pháp nhân văn cần biện pháp mạnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Các cơ sở giáo dục cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm với học sinh, sinh viên, phát huy vai trò của thầy cô, cán bộ quản lý và các sở GD-ĐT trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ông Hoàng Đức Minh phát biểu tại hội nghị ẢNH: MOET

Theo ông Minh, cùng với các giải pháp nhân văn của ngành, cần có biện pháp giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học và đề nghị tăng cường kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội, đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách giáo dục và hỗ trợ học sinh. Với đề xuất triển khai các mô hình như "học kỳ công an", ông Minh cho biết Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động trải nghiệm lành mạnh, "lấy cái đẹp át cái xấu, lấy ánh sáng che đi bóng tối" trong môi trường học đường.