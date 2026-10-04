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    Sức khỏe

    Nghiên cứu từ Việt Nam về phẫu thuật đục thủy tinh thể được báo cáo tại ESCRS

    Lê Cầm
    Lê Cầm
    Nghiên cứu về kỹ thuật xử trí đục thủy tinh thể chín trắng căng phồng vừa được báo cáo tại Hội nghị lần thứ 44 của Hiệp hội Phẫu thuật Đục thể thủy tinh và Khúc xạ châu Âu (ESCRS), diễn ra tại Anh.

    Nghiên cứu do bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Điều hành cấp cao, chuyên môn y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cùng các bác sĩ thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thực hiện, được báo cáo tại ESCRS 2026.

    Công trình tập trung vào một trong những tình huống khó của phẫu thuật Phaco là đục thủy tinh thể chín trắng căng phồng. Ở những trường hợp này, bao thủy tinh thể mỏng trong khi áp lực bên trong tăng cao. Khi phẫu thuật viên chọc mở bao, dịch nhân hóa lỏng có thể thoát ra đột ngột, khiến đường rách lan nhanh ra ngoại vi. Biến chứng này được gọi là “dấu hiệu cờ Argentina” và có thể gây khó khăn cho các bước tiếp theo của cuộc phẫu thuật.

    Dùng kim 18G để giải áp

    Từ thực tế điều trị, bác sĩ Kiên và cộng sự đề xuất sử dụng kim 18G chọc tại vị trí 1/3 ngoài của bao trước, thay vì vùng trung tâm.

    Nghiên cứu từ Việt Nam về phẫu thuật đục thủy tinh thể được báo cáo tại ESCRS - Ảnh 1.

    Nghiên cứu được báo cáo tại ESCRS 2026

    ẢNH:MSG

    Theo nhóm nghiên cứu, bao trước tại vị trí này dày hơn và có khả năng chịu lực tốt hơn. Việc chọc kim giúp giải phóng áp lực trong bao từ từ, kiểm soát dịch nhân thoát ra, đồng thời tạo điều kiện để phẫu thuật viên thực hiện bước mở bao tiếp theo. Kỹ thuật được thực hiện trên 99 mắt đục thủy tinh thể chín trắng căng phồng và ghi nhận tỷ lệ thành công 98,9%. Tất cả trường hợp đều đặt được kính nội nhãn đúng vị trí.

    Một điểm đáng chú ý của phương pháp là sử dụng kim 18G - dụng cụ thông dụng trong thực hành y khoa - mà không phụ thuộc vào laser hay các thiết bị chuyên biệt có chi phí cao. Theo nhóm tác giả, đặc điểm này giúp kỹ thuật có khả năng được tham khảo trong nhiều điều kiện thực hành khác nhau.

    Trước khi được báo cáo tại ESCRS 2026, công trình đã được công bố trên Clinical Ophthalmology, tạp chí quốc tế bình duyệt và được lưu trữ trên PubMed. 

    ESCRS là tổ chức chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và khúc xạ. Hội nghị thường niên là nơi các bác sĩ, nhà nghiên cứu trao đổi những kỹ thuật, dữ liệu và tiến bộ mới trong chuyên ngành.

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