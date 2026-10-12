Nghiên cứu: Vitamin C có thể giúp ngăn ung thư máu từ giai đoạn sớm?

Thử nghiệm do nhóm nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Van Andel, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Nam California (Mỹ) thực hiện, với 109 người mắc các rối loạn máu tiền ung thư có nguy cơ tiến triển thành bệnh bạch cầu tủy cấp tính.

Những người tham gia được dùng 1.000 mg vitamin C mỗi ngày trong một năm hoặc giả dược để so sánh. Khi bắt đầu nghiên cứu, hơn một nửa số người tham gia bị thiếu vitamin C. Việc bổ sung giúp đưa nồng độ vitamin C của họ trở về mức bình thường.

Nghiên cứu mới gợi mở tiềm năng của vitamin C đối với những người mắc rối loạn máu tiền ung thư Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy vitamin C có liên quan đến những thay đổi về nồng độ cytokine, các phân tử tham gia điều hòa phản ứng viêm và tín hiệu miễn dịch. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bất thường của tế bào máu.

Sau 3 năm theo dõi, nhóm dùng vitamin C có khả năng sống sót cao hơn đáng kể so với nhóm dùng giả dược, theo trang tin khoa học SciTechDaily.

Các tác giả cho rằng vitamin C có thể tác động đến hoạt động của những enzyme liên quan đến quá trình điều hòa biểu hiện gien và chức năng tế bào, qua đó mở ra hướng nghiên cứu về khả năng can thiệp từ giai đoạn tiền ung thư.

Tiến sĩ Peter A. Jones, giáo sư tại Viện Van Andel và đồng tác giả nghiên cứu, bày tỏ hy vọng những phát hiện này có thể góp phần phát triển các phương pháp ngăn chặn ung thư máu trước khi bệnh hình thành.

Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và được thực hiện trên nhóm người có rối loạn máu tiền ung thư cụ thể. Kết quả chưa đủ để khẳng định vitamin C có thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư nói chung. Người khỏe mạnh cũng không nên tự ý dùng vitamin C liều cao với mục đích phòng ung thư.