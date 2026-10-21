Ngô Cẩn Ngôn giờ ra sao sau nhiều năm gây sốt với 'Diên Hy công lược'?

Ngô Cẩn Ngôn được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy công lược. Thành công của bộ phim giúp dàn diễn viên nhận được sự quan tâm lớn, đồng thời trở thành cơ duyên đưa cô và Hồng Nghiêu, người thủ vai Hoằng Trú, đến với nhau. Kể từ khi chuyện hẹn hò được tiết lộ, mối quan hệ của hai diễn viên luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Hôn nhân kín tiếng và tin đồn mang thai

Quen biết rồi dần nảy sinh tình cảm trên phim trường, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu lặng lẽ trải qua 7 năm hẹn hò. Trong suốt thời gian ấy, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, không dùng chuyện tình cảm để tạo sự chú ý và cũng không chủ động chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Dù giữ kín đời tư, họ vẫn đối diện với không ít lời đồn và sự hoài nghi.

Vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy công lược (2018) không chỉ giúp Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng thành sao, mà còn là cầu nối giúp cô tìm thấy người bạn đời của mình Ảnh: Chụp màn hình phim Diên Hy công lược

Sau khi kết hôn, Ngô Cẩn Ngôn vẫn duy trì công việc đóng phim và đón nhận một vai trò mới trong cuộc sống. Tháng 2.2025, cô sinh con gái, chính thức trở thành mẹ. Chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau sinh, nữ diễn viên nhanh chóng trở lại với công việc. Cô tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng phim cổ trang, nhận thêm các dự án mới và duy trì nhịp độ hoạt động trong nghề.

Gần đây, cánh săn ảnh ghi lại cảnh Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng tham dự một buổi tụ họp. Khi buổi gặp kết thúc, cả hai đứng đợi xe bên đường, ôm nhau và có những cử chỉ thân mật. Trong đoạn video, Ngô Cẩn Ngôn đội mũ, đeo khẩu trang che kín gương mặt và mặc quần yếm rộng. Dưới góc quay của máy ảnh, vòng bụng của cô trông hơi nhô lên. Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền, tin đồn nữ diễn viên mang thai con thứ hai xuất hiện. Chủ đề nhanh chóng lọt vào nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều, kéo theo hàng loạt bàn luận trên mạng xã hội.

Sự nghiệp thăng trầm sau Diên Hy công lược

Sau thành công của Diên Hy công lược năm 2018, Ngô Cẩn Ngôn có thêm nhiều cơ hội đóng chính nhưng không duy trì được sức hút một cách liên tục. Những dự án như Hạo Lan truyện và Thượng thực chưa tạo hiệu ứng tương xứng với kỳ vọng. Việc tiếp tục xuất hiện trong các câu chuyện và hình tượng quen thuộc cũng khiến nữ diễn viên đối mặt với nhận xét bị đóng khung trong dòng phim cổ trang.

Bước chuyển đáng chú ý đến vào năm 2024 với Mặc vũ vân gian. Bộ phim nhận được lời khen về cốt truyện, hình ảnh và diễn xuất, trong khi sự kết hợp giữa Ngô Cẩn Ngôn với Vương Tinh Việt được đánh giá ăn ý. Theo Sohu, tác phẩm giúp cô lấy lại phong độ sau những dự án không thành công như mong đợi. Thành công này đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên, nhiều năm sau vai diễn làm nên tên tuổi trong Diên Hy công lược.

Cũng trong năm 2024, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh qua Xuân hoa diễm, đóng cặp với Lưu Học Nghĩa. Dù diễn xuất của hai người nhận được phản hồi tích cực, bộ phim chưa nối tiếp được sức hút của Mặc vũ vân gian. Những thay đổi so với nguyên tác, cách triển khai câu chuyện thiếu liền mạch và cái kết bi thương gây nhiều tranh luận. Kết quả của dự án vì thế để lại sự tiếc nuối cho một bộ phận khán giả.

Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi dòng phim cổ trang với Ngự đình dao, hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Cô đảm nhận vai Mạnh Đình Huy, người trải qua nhiều biến cố trước khi bước vào chốn quan trường. Tuy nhiên, bộ phim hứng mưa 1 sao vì kịch bản thiếu logic. Bên cạnh đó, việc Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp lựa chọn những nhân vật có nhiều điểm tương đồng cũng khiến cô nhận ý kiến trái chiều.

Mới nhất, ngày 17.10, Ngô Cẩn Ngôn tham dự lễ khai máy Đao bút nương tử, đóng cùng Đặng Khải và Trịnh Hợp Huệ Tử. Trong phim, cô hóa thân thành Nguyễn Khanh Khanh, cùng những người phụ nữ khác vận dụng kiến thức pháp luật để giúp người yếu thế viết đơn kiện, giải quyết tranh chấp và tìm kiếm công lý. Theo nội dung được công bố, tác phẩm tập trung vào hoàn cảnh của phụ nữ bình dân trong những cuộc hôn nhân bất hạnh, khai thác hành trình họ đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình.