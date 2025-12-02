Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Lệnh phi' Ngô Cẩn Ngôn khiến fan lo lắng vì ngoại hình gầy gò

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/12/2025 15:03 GMT+7

Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn khiến fan lo lắng khi xuất hiện gần đây trong tình trạng sụt cân thấy rõ. Người hâm mộ kêu gọi cô nên nghỉ ngơi vì lo ngại sức khỏe đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngô Cẩn Ngôn - người đẹp gây sốt toàn châu Á với vai diễn Lệnh phi trong Diên Hi công lược, một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên lần này, lý do không đến từ vai diễn mới mà từ ngoại hình gầy gò đến mức đáng báo động của cô.

'Lệnh phi' Ngô Cẩn Ngôn khiến fan kinh hãi vì tình trạng 'da bọc xương' - Ảnh 1.

Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trước công chúng với thân hình gầy gò

Ảnh: Kbizoom

Dù từng khiến công chúng bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con vào đầu năm nay, nhưng thân hình ngày càng "mỏng như lá" của Ngô Cẩn Ngôn thời điểm hiện tại khiến khán giả và cư dân mạng không khỏi xót xa.

Sau khi tuyên bố kết hôn chóng vánh với bạn diễn Hồng Nghiêu và sinh con vào tháng 2.2025, Ngô Cẩn Ngôn trở lại làng giải trí chỉ chưa đầy 3 tháng sau sinh, gây ấn tượng vì vóc dáng thon gọn như thời còn son rỗi. Tuy nhiên, loạt ảnh chưa chỉnh sửa từ sân bay và các sự kiện gần đây lại cho thấy trạng thái khác hẳn. Xương quai xanh nhô rõ, má hóp và phần hàm được mô tả là sắc nhọn hơn trước, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Ngô Cẩn Ngôn có ổn không?".

Các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Weibo (Trung Quốc), đã xuất hiện hàng loạt hashtag như: "Ngô Cẩn Ngôn lại gầy quá mức" và "Ai đó hãy cứu Ngô Cẩn Ngôn". Tổng lượt xem vượt mốc 16 triệu chỉ sau vài ngày. Trong loạt ảnh hậu trường của bộ phim Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, vóc dáng gầy guộc cùng những đường nét hốc hác trên gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn càng khiến công chúng thêm hoang mang, trái ngược hoàn toàn với diện mạo đầy đặn hơn của cô khi quay Giang Sơn Vi Sính hồi tháng 9.

Một số bức ảnh thậm chí cho thấy phần xương sườn lộ rõ dưới lớp trang phục bó sát, làm dấy lên suy đoán rằng cân nặng của Ngô Cẩn Ngôn có thể dưới 35 kg. Dù một bộ phận người hâm mộ cho rằng khuôn mặt gọn giúp cô sắc sảo hơn, phần lớn ý kiến vẫn nghiêng về nỗi lo sức khỏe.

Theo nguồn tin từ các ê kíp sản xuất, lịch trình làm việc dày đặc có thể là nguyên nhân chính khiến nữ diễn viên sụt cân nhanh chóng. Cô quay lại trường quay từ tháng 4 với bộ phim Ngự Đình Dao, sau đó là Giang Sơn Vi Sính vào tháng 7 và tiếp tục Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi vào tháng 11. Tháng 12 này, cô dự kiến sẽ bước vào dự án mới mang tên Phượng Bất Tê.

'Lệnh phi' Ngô Cẩn Ngôn khiến fan kinh hãi vì tình trạng 'da bọc xương' - Ảnh 2.

Trong vòng một năm, Ngô Cẩn Ngôn tham gia vào 4 dự án phim truyền hình khác nhau

Ảnh: Weibo Ngô Cẩn Ngôn

Bên cạnh áp lực công việc, quá trình đào tạo múa từ nhỏ cũng được cho là góp phần hình thành thói quen kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt của Ngô Cẩn Ngôn. Theo một số nguồn tin, cô từng phải kiểm tra cân nặng hằng tuần và bị phạt nếu vượt quá 45 kg. Chế độ ăn uống của cô cũng vô cùng khắt khe, hạn chế thịt, không uống đồ ngọt, chỉ dùng nước khoáng và luôn đếm lượng calo. Đây là những tiêu chuẩn sắc đẹp khắc nghiệt vốn phổ biến trong các dự án phim cổ trang.

'Lệnh phi' Ngô Cẩn Ngôn khiến fan kinh hãi vì tình trạng 'da bọc xương' - Ảnh 3.

Cư dân mạng đang kêu gọi Ngô Cẩn Ngôn nên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ

Ảnh: Instagram wujinyan816

Dù một số khán giả khen cô giữ dáng tốt và mang vẻ đẹp mỏng manh thoát tục, nhiều người lo ngại rằng áp lực duy trì cơ thể "mỏng như giấy" đang khiến cô kiệt sức.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc giảm cân quá nhanh sau sinh có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài. Studio của Ngô Cẩn Ngôn hiện chưa đưa ra phản hồi, trong khi cộng đồng fan liên tục kêu gọi cô nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
