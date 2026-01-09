Ngộ độc do nhầm nấm rơm với nấm dại: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Bà N.N.H (43 tuổi, ở Trảng Bàng, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tê tay chân sau khi ăn nấm hái trong vườn.

Trước đó, thấy nấm mọc dại có hình dáng giống nấm rơm, bà H. hái về chế biến làm bữa ăn cho gia đình. Khoảng 4 giờ sau khi ăn, cơ thể bà bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như hồi hộp, mệt nhiều, tê bì tay chân,... Nghi ngờ bị ngộ độc, người nhà nhanh chóng đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán người bệnh ngộ độc do ăn nấm, kèm theo nguy cơ rối loạn điện giải. Để đảm bảo an toàn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) điều trị và theo dõi sát. Sau một ngày điều trị tích cực, bà H. đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt và sau 7 ngày, bà đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh ẢNH: Y.V

Ngày 9.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, trường hợp này rất may mắn vì được đưa đến bệnh viện kịp thời.

“Ngộ độc nấm diễn tiến rất khó lường. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại nấm, lượng ăn vào và đặc biệt là thời gian người bệnh được can thiệp y tế. Việc đến viện sớm giúp chúng tôi xử trí hiệu quả, hạn chế tối đa các biến chứng nặng", bác sĩ Phát chia sẻ.

Nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa nấm độc và nấm ăn được

Bác sĩ Nguyễn Tấn Phát cho biết, đa số các ca ngộ độc nấm đều xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có thể xuất hiện sớm sau khi ăn. Tuy nhiên, một số loại nấm độc nguy hiểm lại gây triệu chứng muộn, khiến người ăn dễ chủ quan.

Đáng lo ngại nhất là các loại nấm thuộc chi Amanita, đặc biệt Amanita phalloides - còn được gọi là “nấm tử thần”. Loại nấm này chứa độc tố amatoxin, có khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng. Sau giai đoạn rối loạn tiêu hóa ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy tạm ổn trong vài ngày, nhưng sau đó bệnh có thể diễn tiến nặng với suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hình ảnh cây nấm mà bệnh nhân nhầm lẫn với nấm rơm ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không hái và sử dụng nấm mọc hoang khi không chắc chắn nguồn gốc, dù hình dáng có vẻ quen thuộc. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn nấm, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết.