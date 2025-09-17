Người bị huyết áp cao nên ăn những loại nấm nào?

Tuy nhiên, không phải loại nấm nào cũng có lợi ích giống nhau. Hiệu quả còn phụ thuộc vào liều lượng cũng như cách chế biến, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Nấm hương chứa chất xơ hòa tan và một số dưỡng chất khác có tác dụng điều hòa huyết áp ẢNH: AI

Dưới đây là các loại nấm mà người huyết áp cao nên đưa vào chế độ ăn:

Nấm hương

Nấm hương từ lâu đã nổi tiếng trong ẩm thực không chỉ nhờ hương vị thơm ngon mà còn công dụng y học. Trong một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Nutritional Science and Vitaminology, các nhà khoa học phát hiện một chế độ ăn mà nấm hương chiếm 5% khẩu phần có thể giúp ngăn tăng huyết áp ở những con chuột thí nghiệm.

Nấm hương chứa hợp chất eritadenine có khả năng ức chế enzyme tạo cholesterol, cùng với các sterol ngăn hấp thu cholesterol ở ruột. Ngoài ra, nấm hương cũng giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện mỡ máu, giảm cholesterol có hại và góp phần điều hòa huyết áp.

Nấm bào ngư

Nấm bào ngư là loại nấm phổ biến, giá thành phải chăng nhưng có giá trị dinh dưỡng cao. Loại nấm này này có khả năng cải thiện các chỉ số chuyển hóa như đường huyết, mỡ máu, thậm chí còn giúp hạ huyết áp nhẹ. Nấm bào ngư cũng chứa nhiều kali, khoáng chất giúp đào thải natri dư thừa, từ đó giảm gánh nặng lên thành mạch máu.

Đồng thời, các hợp chất chống ô xy hóa và beta-glucan trong nấm bào ngư còn giúp giảm viêm, cải thiện chức năng nội mô mạch máu và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Với kết cấu mềm, nấm bào ngư rất dễ chế biến thành món canh, xào hoặc hấp.

Nấm linh chi

Nấm linh chi vốn được biết đến nhiều trong y học cổ truyền phương Đông. Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy tiềm năng giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu của nấm linh chi.

Một số thí nghiệm trên động vật đã chứng minh nấm linh chi có tác dụng hạ huyết áp, chủ yếu nhờ vào các hợp chất chống viêm và chống ô xy hóa mạnh triterpenoid và polysaccharide.

Một điều cần lưu ý khi dùng nấm linh chi, đặc biệt là dưới dạng trà hoặc chất chiết xuất, thì cần thận trọng để tránh tương tác thuốc. Để an toàn, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng. Nếu dùng hợp lý, nấm linh chi rất có lợi cho sức khỏe tim mạch nói chung.

Nấm mỡ trắng và mỡ nâu

Các loại nấm phổ biến như nấm mỡ trắng, nấm mỡ nâu tuy không có tính chất dược liệu như nấm linh chi nhưng lại rất giàu kali và chất chống ô xy hóa quan trọng như ergothioneine và polyphenol.

Đặc biệt, khi được chiếu tia UV, các loại nấm này có thể tăng vitamin D, góp phần điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Các bằng chứng khoa học cũng cho thấy ăn nấm mỡ trắng hay nấm mỡ nâu cũng giúp cải thiện chỉ số huyết áp.

Ưu điểm của nhóm nấm này là dễ tìm, giá rẻ và giàu protein, khoảng 3,1 đến 3,3 gram protein trong 100 gram nấm. Chúng có thể dùng thay thế một phần thịt đỏ trong bữa ăn, từ đó giúp giảm lượng mỡ động vật và muối ướp trong thịt, gián tiếp hỗ trợ hạ huyết áp, theo Eating Well.