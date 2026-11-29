Ngô Kiến Huy tái xuất màn ảnh với Phong trong Bắt cá ba tay - một chàng trai chu đáo, biết nấu ăn nhưng lại dè dặt chuyện hôn nhân. Theo giọng ca Giả vờ yêu, Phong không đơn thuần là người đàn ông thích tự do hay chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Những trải nghiệm trong quá khứ đã ảnh hưởng đến cách nhân vật nhìn nhận cuộc sống, khiến anh có xu hướng tự bảo vệ bản thân trước những điều chưa chắc chắn. Vì vậy, nhân vật này muốn tận hưởng cuộc sống do mình tạo dựng, tích lũy và hạn chế những điều khiến bản thân bị tổn thương.

Ngô Kiến Huy đóng cặp cùng Thúy Ngân trong Bắt cá ba tay Ảnh: ĐPCC

Sự đối lập giữa Phong trên màn ảnh và Ngô Kiến Huy ngoài đời tạo nên điểm thú vị cho vai diễn. Nếu nhân vật vẫn dè dặt trước hôn nhân vì những bất an bên trong, nam diễn viên lại có cách nhìn khá rạch ròi về tình yêu và các mối quan hệ xung quanh. Giọng ca 8X cho rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng và không nên tùy tiện phán xét. Dẫu vậy, tôn trọng lựa chọn của người khác không đồng nghĩa với việc bản thân phải đồng tình với tất cả những lựa chọn ấy.

Quan điểm tình yêu của Ngô Kiến Huy

Quan điểm này cũng thể hiện rõ khi Ngô Kiến Huy được hỏi về tình huống người yêu có tình cảm với một người khác. Thay vì cố gắng giữ đối phương bằng mọi giá, anh sẽ lựa chọn trò chuyện nhẹ nhàng và tôn trọng quyết định của họ. Nếu người ấy đã chọn một người khác, nam diễn viên không muốn trở thành lựa chọn dự phòng hay cố níu kéo một mối quan hệ mà đối phương không còn toàn tâm toàn ý.

Không đưa ra những tuyên bố quá lớn về tình yêu, Ngô Kiến Huy nhìn nhận mỗi mối quan hệ đều có hoàn cảnh và cách kết thúc khác nhau. Khi nói về việc yêu một người nhưng không thể ở bên họ, nam diễn viên cho rằng các nhân vật trong phim đều có góc nhìn riêng, khiến khán giả có thể đồng cảm với những lựa chọn khác nhau. Anh đúc kết: “Cứ yêu hết khả năng của mình là tốt nhất, chứ không quan trọng là yêu có được cái gì”.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim mới Ảnh: ĐPCC

Với Ngô Kiến Huy, điều đáng quan tâm không chỉ là một mối quan hệ có đi đến kết quả như mong muốn hay không, mà còn là cách mỗi người đã dành tình cảm cho đối phương. Yêu hết lòng nhưng không cố chấp níu kéo cũng là cách nam diễn viên lựa chọn để đối diện với những tình huống không như ý trong tình yêu. Quan điểm này tạo nên sự khác biệt thú vị giữa anh và Phong: một người luôn tìm kiếm sự an toàn trước những cam kết lâu dài, còn người kia đề cao việc tôn trọng quyết định của đối phương khi tình cảm không còn như trước.

Sự thân thiết ngoài đời cũng giúp Ngô Kiến Huy phối hợp thuận lợi với các bạn diễn trong Bắt cá ba tay. Anh và Thúy Ngân vốn đã quen biết nhau nên không mất quá nhiều thời gian để nhập vai trong những phân đoạn tình cảm. Khi máy quay bắt đầu, cả hai tập trung vào nhân vật, sau khi đạo diễn hô "cắt", họ lại trở về trạng thái bình thường.

Ngô Kiến Huy cũng đánh giá cao quá trình làm việc cùng đạo diễn Như Trang. Trước khi quay, ê kíp tổ chức các buổi workshop để diễn viên từng bước tiếp cận kịch bản, xây dựng nhân vật và tăng sự kết nối giữa các thành viên. Theo anh, cách chuẩn bị này mang lại trải nghiệm mới mẻ, giúp diễn viên hiểu rõ hơn về nhân vật và mối liên kết trong câu chuyện, đồng thời tạo điều kiện để ê kíp lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp với từng người.

