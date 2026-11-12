Cô gái tái hôn sau đổ vỡ, bị nhà chồng phản đối theo nghiệp ca hát

Anh Tuấn Khanh hiện làm kinh doanh và vẫn tham gia các hoạt động ca hát, từng có thời gian theo đuổi cải lương. Trong khi đó, chị Lan Phương làm nghề may tại nhà và thỉnh thoảng nhận biểu diễn khi có lời mời. Cả hai gặp nhau trong một cuộc thi hát do phòng trà tổ chức, được ghép đôi để biểu diễn song ca.

Từ mối duyên phòng trà đến hôn nhân viên mãn

Sau cuộc thi, cả hai kết bạn, thường xuyên trò chuyện và dần trở nên thân thiết. Thế nhưng hành trình tiến đến hôn nhân không mấy suôn sẻ vì vấp phải sự phản đối từ gia đình anh Tuấn Khanh. Chị Phương lớn tuổi hơn, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Bên cạnh đó, mẹ anh vốn có định kiến với phụ nữ theo đuổi nghề ca hát do những trải nghiệm trong cuộc hôn nhân trước đây của bà.

Anh Tuấn Khanh và chị Lan Phương chia sẻ về hành trình hôn nhân trong Thuận vợ thuận chồng Ảnh: NSX

Ngay trong lần gặp đầu tiên, mẹ anh Khanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn có con dâu theo nghiệp hát. Trước sự phản đối ấy, chị Phương lựa chọn trực tiếp trò chuyện và thuyết phục. Nữ khách mời nhớ lại lời từng tâm sự với mẹ chồng khi ấy: “Mỗi người có một cách sống khác nhau, không thể đánh đồng tất cả. Con mong bác cho con thời gian chứng minh bản thân. Ca hát chỉ là niềm đam mê, còn trách nhiệm với gia đình, chồng con vẫn được con ưu tiên hàng đầu”.

Không chỉ đối diện với sự phản đối từ gia đình chồng, chị Phương từng có nhiều đắn đo khi quyết định tái hôn. Sau cuộc hôn nhân trước, chị một mình nuôi con và mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Việc lớn tuổi hơn anh Khanh và có con riêng càng khiến chị lo ngại tình cảm của đối phương chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời.

Chị tâm sự: “Tôi sợ bước thêm một bước nữa rồi lại đổ vỡ. Sau cuộc hôn nhân trước, tôi đã mất niềm tin nên cần thời gian để biết anh có thật lòng yêu thương mình hay không”.

Chị Lan Phương từng bị gia đình chồng phản đối vì theo đuổi ca hát Ảnh: NSX

Trước những lo lắng của chị Phương, anh Khanh kiên trì chứng minh tình cảm bằng sự quan tâm và trách nhiệm. Anh cũng chủ động xây dựng mối quan hệ với con riêng của vợ. Sự đồng thuận từ con và những nỗ lực của anh Khanh giúp chị Phương thêm vững tin để bắt đầu cuộc sống gia đình mới.

Sau khi kết hôn, anh Tuấn Khanh và chị Lan Phương tiếp tục duy trì niềm đam mê ca hát. Tuy nhiên, việc cùng hoạt động nghệ thuật đôi khi cũng khiến hai vợ chồng nảy sinh ghen tuông. Anh Khanh thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi chứng kiến vợ thể hiện tình cảm với bạn diễn nam trên sân khấu và ngược lại.

Dù vậy, cả hai vẫn cần tôn trọng tính chất công việc và thông cảm cho nhau. Chị tiết lộ từng đề nghị người bạn đời không đến xem những buổi tập tuồng vì sự hiện diện khiến chị khó tập trung.

Lan Phương nhắn nhủ đến chồng

Đình Toàn cảm kích trước hành trình gắn bó của chị Lan Phương và chồng Ảnh: NSX

Bên cạnh những bất đồng trong nghệ thuật, việc cùng lúc theo đuổi công việc chính và niềm đam mê ca hát cũng khiến hai vợ chồng gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Anh Khanh cho biết có những ngày trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, chứng kiến nhà cửa chưa được dọn dẹp khiến anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Về phía chị Phương, công việc may mặc đôi khi gấp rút theo yêu cầu của khách hàng nên chị chưa thể chu toàn việc nhà như mong muốn.

Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, anh Khanh và chị Phương còn có những tranh luận về cách thể hiện tác phẩm trên sân khấu. Tuy nhiên, sau những cuộc trao đổi, hai vợ chồng thường tìm phương án dung hòa để cùng thực hiện. Anh Khanh cho biết trong những quyết định quan trọng của gia đình, anh thường là người đưa ra lựa chọn cuối cùng nhưng vẫn lắng nghe ý kiến của vợ.

Nhìn lại quyết định tái hôn, chị Lan Phương khẳng định bản thân chưa từng hối hận. Chị đánh giá chồng là người trưởng thành, có trách nhiệm và luôn quan tâm đến gia đình. Nữ khách mời bày tỏ: “Nếu ngày đó không chấp nhận anh Tuấn Khanh, có lẽ đó sẽ là mất mát lớn đối với tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình”.