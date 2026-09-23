Nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm sau biến cố chấn thương sọ não

NSƯT Tâm Tâm là con gái của soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, niềm đam mê và trọng trách nối nghiệp gia đình đã thúc đẩy cô vượt qua nhiều khó khăn trong nghề. Sau khi đấng sinh thành qua đời, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai trò trưởng đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm

NSƯT Tâm Tâm cùng các đồng nghiệp thực hiện bộ ảnh về sân khấu cải lương, trình làng dịp giỗ Tổ ngành sân khấu Ảnh: NVCC

Năm 2013, NSƯT Tâm Tâm bị cướp xô ngã đến mức chấn thương sọ não. Sau biến cố đó, cứ ngỡ nữ nghệ sĩ sẽ khó trở lại sân khấu. Nhưng bằng nghị lực và sự động viên của gia đình và các đồng nghiệp, cô dần trở lại, tiếp tục hoàn thành các vai diễn được giao trên sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang – nơi cô gắn bó gần 20 năm và nhận danh hiệu NSƯT sau chặng đường gắn bó với nghệ thuật.

Chia sẻ về việc quản lý giữa thời điểm tình hình sân khấu gặp nhiều khó khăn, NSƯT Tâm Tâm cho biết đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga là một đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, không ký hợp đồng với nghệ sĩ hằng tháng nên không áp lực về kinh phí chi trả lương.

Cô giải thích: “Đoàn hoạt động trên phương thức quy tụ những nghệ sĩ từng gắn bó với ba và tôi trong hành trình mang cải lương đến với khán giả. Mỗi đêm diễn, kinh phí của các cô chú, anh chị em nghệ sĩ tùy thuộc vào 'lộc' các thầy tặng”.

Sau biến cố sức khỏe, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Ảnh: NVCC

Theo NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ của đoàn luôn đoàn kết, yêu thương nên sẵn sàng nhường nhịn nhau. Tất cả đều có chung tâm nguyện là cùng làm thiện nguyện, đem lời ca tiếng hát để lan tỏa giáo lý nhà Phật đến mọi người.

Về cuộc sống riêng, NSƯT Tâm Tâm cho biết sau biến cố, sức khỏe hiện tại của cô đã ổn định trở lại. Nhờ vậy, cô có thể miệt mài tập luyện, đi hát phục vụ khán giả… mà không biết mỏi mệt.

“Bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống nhờ nghề hát. Tôi là người rất dễ bằng lòng. Với tôi, được hát, được đóng góp là một điều hạnh phúc. Tôi tin khi mình biết đủ thì mọi thứ sẽ đủ”, con gái nghệ sĩ Hoàng Ngọc Ẩn trải lòng.

NSƯT Tâm Tâm cho biết bản thân không quá áp lực về tài chính khi quản lý đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga Ảnh: NVCC

Mới đây, trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu, NSƯT Tâm Tâm kết hợp cùng NSƯT Lê Trung Thảo và Liêu Kỳ thực hiện một bộ ảnh tái hiện sân khấu cải lương Việt Nam. Được biết đây cũng là những giọng ca chủ lực của đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga.

NSƯT Lê Trung Thảo ngoài vai trò là diễn viên, đạo diễn cải lương, anh từng là giảng viên bộ môn kịch hát dân tộc tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM trước khi chuyển về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang năm 2011. Trong khi đó, Liêu Kỳ là tài năng trẻ của dòng nhạc quê hương và trữ tình, từng giành quán quân Tình ca Bắc Sơn.

Theo NSƯT Tâm Tâm, bộ ảnh được giới thiệu như một lời tri ân đến Tổ nghiệp, đồng thời là cách cả 3 nghệ sĩ gửi gắm tấm lòng yêu nghề đến với công chúng. “Hy vọng với tấm lòng yêu nghề, những người nghệ sĩ chân chính sẽ luôn được che chở và nâng bước thành công, để lại giọng ca tiếng hát cho nhiều thế hệ”, nữ nghệ sĩ cho hay.

