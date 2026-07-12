Chàng trai miền Tây thần tượng danh ca Trường Vũ, vừa giành á quân cuộc thi bolero

Đến với Tiếng hát bolero Việt Nam 2026, điều Hoàng Anh mong muốn không phải là trở thành một hiện tượng hay gây chú ý bằng hình ảnh, mà là để khán giả nhớ đến bằng chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc.

Anh bộc bạch: “Tôi muốn bà con thấy rằng người miền Tây rất yêu và đam mê dòng nhạc bolero. Tôi mong khán giả nhớ đến mình qua tiếng hát, qua những lời ca chân thành mà tôi muốn gửi gắm”.



Hoàng Anh chia sẻ gia đình là điểm tựa để anh sống với đam mê ca hát ẢNH: NVCC

Trước khi đứng trên sân khấu ca hát, Hoàng Anh từng học ngành dược theo mong muốn của gia đình. Trong khi đó, gia đình anh có truyền thống làm nghề kinh doanh suốt 5 thế hệ. Dù vậy, tình yêu dành cho bolero vẫn luôn âm ỉ trong lòng nam thí sinh.

“Mãi sau này tôi mới đủ can đảm xin gia đình cho phép theo đuổi đam mê. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cuối cùng ba mẹ đã đồng ý và ủng hộ hết mình”, anh nói.

Con đường đến với âm nhạc của Hoàng Anh cũng không hề bằng phẳng. Năm cuối đại học, anh gặp chấn thương đứt dây chằng khi chơi bóng đá. Biến cố ấy khiến Hoàng Anh suy sụp tinh thần. Anh không còn đủ động lực để tiếp tục việc học. Trong quãng thời gian đó, tình yêu dành cho tiếng hát của danh ca Trường Vũ đã trở thành nguồn động lực giúp anh tìm thấy hướng đi mới.

Hoàng Anh mong muốn tạo dấu ấn riêng trong âm nhạc ẢNH: NVCC

Bước vào cuộc thi Tiếng hát bolero Việt Nam, Hoàng Anh nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo khi sở hữu chất giọng có màu sắc gợi nhớ đến một danh ca nổi tiếng. Tuy nhiên, thay vì chỉ vui mừng, anh thừa nhận bản thân cảm thấy áp lực nhiều hơn.

“Tôi cũng lo vì không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Điều tôi muốn là học những điều hay của các bậc tiền bối rồi tạo nên dấu ấn của riêng mình”, nam ca sĩ bộc bạch.

Nhắc đến thần tượng lớn nhất trong sự nghiệp, Hoàng Anh không giấu được sự xúc động khi nói về ca sĩ Trường Vũ. Tình yêu ấy được truyền từ cha anh sang anh qua nhiều năm. “Tôi cũng chỉ có một mong ước là được chú nhận làm học trò để kế thừa những giá trị đẹp mà chú đã gìn giữ suốt nhiều năm”, anh chia sẻ.

Hoàng Anh mong muốn được song ca với ca sĩ Trường Vũ ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc được MC xướng tên ở vị trí á quân vẫn là ký ức khiến Hoàng Anh xúc động mỗi khi nhớ lại. “Tôi thật sự không tin mình có thể làm được đến như vậy. Khi nghe xướng tên, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ông bà, ba mẹ và gia đình chắc sẽ rất vui vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp”, anh kể.

Kỳ vọng của Hoàng Anh sau thành tích á quân

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Anh cho rằng gia đình chính là nền tảng quan trọng nhất. Không chỉ luôn động viên về tinh thần, người thân còn tạo điều kiện để anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau danh hiệu á quân, giọng ca 27 tuổi cho biết sẽ vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình, vừa tập trung theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh dự định thu âm nhiều ca khúc, thực hiện các MV để xây dựng hình ảnh riêng và mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả.



Điều khiến Hoàng Anh tâm đắc nhất là ước mơ một ngày tổ chức liveshow miễn phí ngay tại quê hương Kiên Giang. “Nếu có thể, tôi muốn dùng âm nhạc để mang đến niềm vui cho mọi người. Đó mới là thành công lớn nhất đối với tôi”, giọng ca 27 tuổi chia sẻ.