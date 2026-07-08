Phương Trinh Jolie nói lý do miệt mài đi học tuổi 38 và mối duyên với bolero

Nhìn lại hành trình ấy, Phương Trinh Jolie cho biết điều khiến bản thân nhớ nhất không phải chiếc cúp quán quân, mà là quãng thời gian liên tục vượt qua áp lực để khẳng định mình. “Điều khó nhất là mình phải làm mới những ca khúc đã rất nổi tiếng. Từ tạo hình, kịch bản cho đến cách xử lý bài hát, tất cả đều phải khác nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Mối duyên của Phương Trinh Jolie với bolero

Phương Trinh Jolie gây ấn tượng với sắc vóc trẻ trung dù là mẹ 3 con ẢNH: NSX

Thời điểm tham gia cuộc thi, Phương Trinh Jolie chưa từng được đào tạo bài bản về dòng nhạc bolero. Nữ ca sĩ chủ yếu hát bằng cảm nhận, đồng thời chủ động tìm đến các đàn anh, đàn chị để học hỏi thêm kinh nghiệm. Việc phải cạnh tranh với các ca sĩ đã có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc bolero khiến cô không khỏi áp lực.

“Người ta vẫn nói không có áp lực thì không thành kim cương. Chính những khó khăn đó khiến tôi luôn cố gắng hết mình mỗi lần bước lên sân khấu để truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả”, cô bộc bạch.

Sau khi giành chiến thắng, cuộc sống nghệ thuật của Phương Trinh Jolie cũng có nhiều thay đổi. Điều khiến nữ ca sĩ hạnh phúc nhất là sau gần chín năm, rất nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh của mình qua những ca khúc bolero từng thể hiện. “Mỗi lần livestream, nhiều cô chú vẫn nhắc tôi hát bolero rất hay và nhớ đến hành trình năm đó. Gần một thập kỷ trôi qua mà khán giả vẫn nhớ đến mình, đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, nữ ca sĩ tâm sự.

Chính tình cảm ấy giúp Phương Trinh Jolie thêm tự tin đưa bolero vào các liveshow và những dự án âm nhạc cá nhân bên cạnh nhạc trẻ. “Tôi muốn mình là một ca sĩ đa dạng màu sắc âm nhạc. Tôi không muốn đóng khung bản thân trong bất kỳ thể loại nào”, cô tiết lộ.

Phương Trinh Jolie xúc động khi trở lại Hãy nghe tôi hát với vai trò giám khảo ẢNH: NSX

Trở lại Hãy nghe tôi hát ở vai trò giám khảo, Phương Trinh Jolie có nhiều cảm xúc đặc biệt. Cô trải lòng: “Mỗi lần chấm thi tôi đều nhớ đến mình của ngày trước. Tôi hiểu cảm giác phải làm mới những ca khúc nổi tiếng, hiểu sự hồi hộp khi đứng trước ban giám khảo và khán giả. Vì vậy tôi luôn mong những góp ý của mình sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình theo đuổi nghệ thuật”.

Từ một thí sinh đến giám khảo, Phương Trinh Jolie xem đó là minh chứng cho một hành trình trưởng thành đáng tự hào. Ít ai biết rằng, trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Phương Trinh Jolie là một ca sĩ tay ngang. Niềm đam mê âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ trong gia đình, nơi nữ ca sĩ thường xuyên được nghe cải lương, những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay Thanh Sơn.

Năm 18 tuổi, nữ ca sĩ giành giải cao nhất tại cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Phương Trinh Jolie vẫn không ngừng học hỏi. Cô thừa nhận: “Tôi nhận ra có năng khiếu thôi chưa đủ. Muốn đi đường dài thì phải học. Học để hát đúng hơn, hay hơn và giữ được giọng hát bền lâu”.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Trinh Jolie vẫn giữ tinh thần của một người luôn học hỏi và không ngừng làm mới bản thân. Với nữ ca sĩ, mỗi cột mốc chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Và từ một quán quân ngày nào đến vị trí giám khảo hôm nay, điều cô mong muốn nhất vẫn là được truyền cảm hứng để những thế hệ ca sĩ trẻ tự tin tìm thấy màu sắc riêng và bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật.