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Giải trí Đời nghệ sĩ

Phương Trinh Jolie rạng rỡ đến ủng hộ chồng kém tuổi lấn sân kinh doanh

Thạch Anh
Thạch Anh
Phương Trinh Jolie cùng con gái đến ủng hộ diễn viên Lý Bình phát triển công việc kinh doanh. Nhan sắc nữ diễn viên sau khi sinh con thứ ba khiến nhiều người xuýt xoa.

Hôm 24.6, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi cùng con gái đến chúc mừng Lý Bình phát triển công việc kinh doanh. Ngoài diễn viên 8X, sự kiện còn quy tụ dàn sao Việt như Hoa hậu Phương Lê, diễn viên Đoàn Minh Tài, “chị đẹp” Huyền Baby, “chị đẹp” Hạnh Sino, Á hậu Hoàng Oanh…

Phương Trinh Jolie rạng rỡ đến ủng hộ chồng kém tuổi lấn sân sang kinh doanh - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng thon thả, đến ủng hộ chồng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh

ẢNH: BTC

Tại sự kiện, Phương Trinh Jolie ghi điểm bởi trang phục thanh lịch cùng nhan sắc rạng rỡ. Sau khi sinh con thứ 3, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả. Cô cũng dần trở lại với công việc, song vẫn ưu tiên thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. 

Người đẹp cho biết khi nghe chồng chia sẻ về dự án kinh doanh mới, cô không khỏi bất ngờ. Sau quãng thời gian đồng hành, Phương Trinh Jolie hiểu và đặt sự tin tưởng, hoàn toàn ủng hộ quyết định này của người bạn đời.

Phương Trinh Jolie tiết lộ về con gái

Đáng chú ý, trong sự kiện lần này, người đẹp 8X đưa con gái Mia đến ủng hộ. Mối quan hệ giữa con riêng của Phương Trinh Jolie và Lý Bình cũng được nhiều người quan tâm. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ vì anh Bình không cố gắng làm bạn với con theo kiểu gượng ép. Anh ấy tôn trọng Mia như một cá nhân riêng - lắng nghe con, không áp đặt và Mia cũng cảm nhận được điều đó”.

Phương Trinh Jolie rạng rỡ đến ủng hộ chồng kém tuổi lấn sân sang kinh doanh - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa con gái riêng của Phương Trinh Jolie và Lý Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ

ẢNH: BTC

Hiện tại, Mia gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật. Theo Phương Trinh Jolie, con gái hiện tại đã cao hơn cô. Bé được mẹ nhận xét là người điềm tĩnh, không ồn ào nhưng khi đã muốn làm gì sẽ quyết tâm thực hiện đến nơi đến chốn. “Tôi nghĩ đó là tính cách của người có nội lực”, người đẹp 8X bộc bạch.

Chứng kiến sự trưởng thành của con, Phương Trinh Jolie vừa tự hào nhưng cũng “hơi chới với”. Cô giải thích: “Tự hào vì con lớn đẹp, cao, toát ra năng lượng rất riêng. Chới với vì mình vẫn nhớ hồi con còn bé xíu. Thời gian đi nhanh lắm, nhìn Mia hôm nay mình cứ nghĩ phải tranh thủ từng khoảnh khắc bên con”. 

Người đẹp chia sẻ bản thân hoàn toàn ủng hộ Mia theo nghệ thuật nhưng không áp đặt. Thay vào đó, cô muốn con gái tự tìm ra con đường riêng của mình và nỗ lực theo đuổi.

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