NSƯT Vũ Luân tiết lộ cuộc sống từ khi làm cha ở tuổi 53

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về nghệ thuật và hành trình làm cha ở tuổi 53 Ảnh: Hữu Tín

Mong nghệ sĩ trẻ tiếp bước truyền thống "nghề nối nghề"

Tối 23.5, NSƯT Vũ Luân góp mặt tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). Anh cùng nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền gây ấn tượng với khán giả qua tiết mục tân cổ Lúa mùa duyên thắm.

Chia sẻ với Thanh Niên, Vũ Luân cho biết anh xem việc đồng hành cùng chương trình là cách góp sức cho sân khấu cải lương, nhất là khi mùa giải năm nay có thí sinh của công ty anh tham gia tranh tài. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng không nằm ở số tiết mục biểu diễn, mà là được tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Vũ Luân và Võ Ngọc Quyền biểu diễn tại bế mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 Ảnh: Hữu Tín

Theo Vũ Luân, ở những chương trình tìm kiếm và phát hiện tài năng trẻ cho cải lương, sự góp mặt của các nghệ sĩ đi trước không đơn thuần là biểu diễn mà còn là cách truyền động lực cho lớp kế cận. Khi được hỏi về kỳ vọng sau cuộc thi, nam nghệ sĩ cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở danh hiệu mà ở hành trình học nghề lâu dài của các thí sinh. Anh gửi lời chúc mừng đến những gương mặt đạt giải cao mùa thi năm nay, đồng thời mong các bạn trẻ tiếp tục trau dồi chuyên môn, rèn luyện cả ca lẫn diễn để bền bỉ theo đuổi nghề. Theo nam nghệ sĩ 7X, cải lương là bộ môn đòi hỏi người nghệ sĩ phải học hỏi không ngừng, từ kỹ thuật biểu diễn đến vốn sống và cách giữ lửa sân khấu. Vì vậy, thế hệ trẻ cần chủ động học nghề từ các cô chú, anh chị đi trước để tiếp nối truyền thống “nghề nối nghề” của sân khấu cải lương. Vũ Luân nhấn mạnh việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ dừng ở gìn giữ mà còn phải tạo điều kiện cho người trẻ phát triển, mang đến nguồn năng lượng mới cho sân khấu. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Chỉ gìn giữ thôi thì chưa đủ, cải lương phải có thế hệ trẻ để phát triển và đi tiếp. Có như vậy sân khấu mới duy trì được sức sống lâu dài". Cuộc sống thay đổi từ khi có con Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết bản thân đang có cuộc sống khá viên mãn. Nam nghệ sĩ bày tỏ ở giai đoạn này, gia đình trở thành ưu tiên lớn trong cuộc sống của anh, đặc biệt là từ khi con gái chào đời. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh rời xa sân khấu. Bên cạnh việc chăm lo tổ ấm, Vũ Luân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, điều hành công ty riêng và đồng hành cùng ê kíp của mình.

Giọng ca vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cho biết thời gian qua anh vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật. Gần đây, nam nghệ sĩ có suất diễn thành công với vở Hàn Mặc Tử và đang chuẩn bị tái diễn Lôi Vũ. Với anh, sân khấu không chỉ là công việc mà còn là một phần đời đã gắn bó suốt hơn 30 năm.

Cuộc sống hôn nhân của Vũ Luân và Phương Lê nhận được sự quan tâm của khán giả Ảnh: NVCC

Vũ Luân không giấu niềm hạnh phúc khi nhắc đến con gái. Nam nghệ sĩ cho biết sự xuất hiện của con gái mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực và tinh thần mới để tiếp tục làm nghề.

Theo Vũ Luân, việc lên chức cha ở tuổi 53 khiến cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều. Trước đây, anh đã quen với nhịp sống của một nghệ sĩ chỉ tập trung cho công việc và sân khấu, nên khi lập gia đình, mọi thứ ít nhiều bị xáo trộn.

Vũ Luân bộc bạch anh từng mất khá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới, từ sinh hoạt cá nhân đến cách sắp xếp công việc. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo và mang lại cho nam nghệ sĩ cảm giác bình yên hơn. Điều khiến anh hạnh phúc nhất hiện tại chính là sự hiện diện của con gái nhỏ trong đời sống hằng ngày. Nam nghệ sĩ hài hước cho biết từ khi có con, anh càng có thêm động lực để làm việc và “cày” nhiều hơn trước. Ở tuổi này, với Vũ Luân, niềm vui không chỉ còn nằm ở ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay của khán giả, mà còn đến từ mái ấm nhỏ và những điều giản dị, bình yên sau cánh màn nhung.