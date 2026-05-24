NSND Tấn Giao, Thu Vân, Lê Tứ ca cải lương trước hàng trăm khán giả

Tối 23.5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Nhà hát cải lương.Trần Hữu Trang (TP.HCM) trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Cuộc thi do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP.HCM tổ chức; Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Đến dự lễ bế mạc có PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục NTBD (bìa trái) và NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tặng hoa cảm ơn Hội đồng giám khảo của cuộc thi Ảnh: Hữu Tín

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu mến cải lương.

Chương trình do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, được dàn dựng bởi NSƯT Lê Trung Thảo. Trong chương trình, nhiều tiết mục được dựng công phu, giàu ý tưởng nghệ thuật và mang đậm dấu ấn văn hóa, tái hiện nhiều trích đoạn kinh điển gắn liền với sân khấu cải lương. Sự đầu tư về âm nhạc, phục trang và cảm xúc biểu diễn đã khiến không khí đêm trao giải càng thêm ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ đông đảo khán giả có mặt.

Một số tiết mục cải lương đặc sắc tại chương trình:

Mở màn đêm trao giải là tiết mục ca múa Sắc lụa do NSND Tấn Giao, NSƯT Thu Vân cùng Chuông vàng vọng cổ (CVVC) Kim Luận, CVVC Nguyễn Văn Khởi biểu diễn, với sự hỗ trợ của vũ đoàn Nhật Hạ. Ca khúc do NSƯT Lê Trung Thảo sáng tác, đồng thời đảm nhận vai trò biên đạo và dàn dựng, mang đến không khí rộn ràng, đậm màu sắc sân khấu truyền thống Ảnh: Hữu Tín

Tiếp nối chương trình là ca cảnh Vịnh khúc Hoài Lang do NSND Mỹ Hằng, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Thy Trang cùng nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy thể hiện. Tiết mục được dàn dựng dựa trên tác phẩm nổi tiếng của Cao Văn Lầu, kết hợp phần vọng cổ của Hoàng Song Việt, tạo nên không gian giàu cảm xúc và đậm chất Nam bộ. Phần dàn dựng của NSƯT Lê Trung Thảo cùng biên đạo Kim Long cũng góp phần giúp tiết mục thêm ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả Ảnh: Hữu Tín

Tiết mục ca cảnh Tiếng đàn kìm với giai điệu sâu lắng, đậm chất cải lương Nam bộ. Tiết mục sử dụng phần nhạc của Cao Văn Lầu, kết hợp lời vọng cổ của Đặng Thanh Huyền. Trên sân khấu, NSƯT Diễm Thanh, NSƯT Võ Thành Phê cùng CVVC Nguyễn Thanh Toàn, CVVC Đặng Thùy Dương mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc, khoe làn hơi dài, khỏe khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Những câu ca vọng cổ hòa cùng tiếng đàn kìm quen thuộc đã góp phần tái hiện vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy da diết của nghệ thuật cải lương, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt

NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền cũng khiến khán giả xao xuyến với tiết mục tân cổ Lúa mùa duyên thắm, với giai điệu ngọt ngào, đậm chất miền Tây Nam bộ. Tác phẩm có phần nhạc của Trịnh Hưng, lời vọng cổ do Lâm Viên chắp bút, mang đến bức tranh tươi đẹp và lãng mạn về làng quê Việt Nam. Nội dung tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên trù phú, sự hăng say lao động của người nông dân và lồng ghép khéo léo một câu chuyện tình yêu đôi lứa dung dị Ảnh: Hữu Tín



