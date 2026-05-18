NSND Quế Trân, NSƯT Võ Minh Lâm ngồi 'ghế nóng' tìm kiếm tài năng cải lương

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo TP.HCM và đông đảo nghệ sĩ cải lương, sân khấu tham gia sự kiện khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 Ảnh: Hữu Tín

Tối 17.5, lễ khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Cuộc thi do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP.HCM tổ chức; Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp nhằm tìm kiếm thế hệ tài năng mới cho sân khấu cải lương, cuộc thi còn mang kỳ vọng tiếp nối và gìn giữ dòng chảy nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Đến dự lễ khai mạc có PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo Sở VH-TT các tỉnh thành và đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đại diện các đơn vị nghệ thuật cải lương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc cuộc thi Ảnh: Hữu Tín

Cuộc thi không chỉ tìm tài năng mà còn khơi dậy tình yêu cải lương

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - cho biết thời gian qua, Bộ VH-TT-DL đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tăng cường đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho nghệ thuật truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ và quảng bá các giá trị sân khấu dân tộc trên môi trường số, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 có sự tham gia của 36 thí sinh của 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc. "Điều đó cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ và sự sống bền bỉ của cải lương trong cuộc sống nghệ thuật hiện nay. Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 không chỉ là một cuộc thi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn nhận, đánh giá chất lượng đội ngũ diễn viên trẻ, góp phần tạo động lực cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật và tiếp tục khơi dậy tình yêu cải lương trong công chúng", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn qua cuộc thi có thể lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với thế hệ trẻ Ảnh: Hữu Tín

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Cuộc thi là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong không khí TP.HCM đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, cuộc thi cũng được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực để các tổ chức nghề nghiệp truyền thống, trong đó có cải lương, tiếp tục được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội".

"Thời gian qua, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã luôn quan tâm, tin tưởng trao nhiệm vụ cho thành phố đăng cai tổ chức nhiều liên hoan, hội diễn, cuộc thi nghệ thuật với quy mô toàn quốc. Đặc biệt trong năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, TP.HCM đã vinh dự được phối hợp triển khai thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là các buổi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Qua đó tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và vai trò của thành phố trong việc đồng hành cùng với sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của nước nhà", ông Nguyễn Mạnh Cường nói thêm.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố luôn giữ vai trò trung tâm lớn về nghệ thuật cải lương của cả nước, nơi hội tụ đông đảo nghệ sĩ, soạn giả, đơn vị nghệ thuật và nhiều thế hệ khán giả yêu mến cải lương. Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 không chỉ là nơi để nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời góp phần phát triển và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc.

36 thí sinh tài năng đến từ 12 đơn vị nghệ thuật

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 không chỉ là sự kiện riêng của những người làm nghề, mà còn là dấu mốc trong hành trình tiếp nối của cải lương. Trên sân khấu của cuộc thi, những giọng ca mới sẽ cất lên, những gương mặt mới sẽ xuất hiện, mang theo niềm tin và khát vọng. Họ không chỉ bước vào một cuộc thi, mà còn bước vào một dòng chảy văn hóa, nơi mỗi người đều có cơ hội góp một phần vào hành trình chung giữ gìn và phát huy di sản dân tộc.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (thứ ba từ phải sang) tặng hoa cho hội đồng giám khảo cuộc thi Ảnh: Hữu Tín

Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị nghệ thuật tham dự cuộc thi Ảnh: Hữu Tín

Hội đồng ban giám khảo của cuộc thi gồm: NSND Trần Ngọc Giàu (chủ tịch hội đồng) - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.HCM; NSND Hoàng Quỳnh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Nguyễn Ngọc Quế Trân; NSƯT Lê Nguyên Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và NSƯT Võ Minh Lâm.

Cuộc thi năm nay quy tụ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc, gồm Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hải Phòng; Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP.Cần Thơ; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam; Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Cà Mau; Công ty CPGT tuồng cổ Huỳnh Long; Doanh nghiệp tư nhân Đoàn hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh; Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment và Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 được diễn ra diễn từ ngày 17.5 đến ngày 22.5 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 23.5.