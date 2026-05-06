Nghệ sĩ Mộng Tuyền tuổi 79: Giữ tâm nguyện hiến xác cho y học

Dù không có chồng con, nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, đón nhận tuổi xế chiều và cả sự ra đi một cách nhẹ nhàng, không còn điều gì nuối tiếc

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ, là tên tuổi sáng giá của làng cải lương miền Nam một thời bởi nhan sắc kiều diễm, giọng ca xuất chúng. Với thành công vai diễn vai diễn Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi, bà quyết định lấy nghệ danh này khi hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ từng giành nhiều giải thưởng danh giá trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và cải lương: huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963, huy chương vàng giải Kim Khánh năm 1972, diễn viên nữ xuất sắc năm 1982...

Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, hơn hai thập niên qua, nghệ sĩ Mộng Tuyền quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Bà mua một căn nhà trong con hẻm ở phường Bàn Cờ (TP.HCM), dành tầng một để sinh hoạt, các tầng còn lại cho thuê. Nguồn thu ổn định từ việc cho thuê cùng khoản tích lũy giúp nữ nghệ sĩ duy trì cuộc sống ổn định, không áp lực kinh tế. Hiện bà sống một mình, không có con cái; người thân phần lớn ở nước ngoài.

Sống cuộc đời trọn vẹn, không còn gì hối tiếc

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ cho biết cuộc sống không quá giàu sang nhưng đủ đầy và an yên. Mỗi ngày của bà trôi qua bình dị: sáng tập thể dục, đi chợ, rồi thỉnh thoảng giúp những người buôn bán khó khăn. Với bà, niềm vui không đến từ vật chất, mà từ sự sẻ chia và cảm giác mình vẫn còn có ích.

Dù sống một mình, nghệ sĩ Mộng Tuyền nói bà không thấy cô đơn. Bà vẫn giữ liên lạc với một số đồng nghiệp cũ, thỉ thoảng gặp gỡ, trò chuyện. Ở tuổi xế chiều, khi nhiều người lo lắng về sức khỏe và sự chăm sóc lúc trái gió trở trời, nữ nghệ sĩ sinh năm 1947 lại đón nhận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng. Bà cho biết may mắn có những người thuê nhà tử tế, thường xuyên hỏi han, quan tâm, nên nếu có việc gì, mọi người đều kịp thời hỗ trợ.

"Tôi may mắn là không có gánh nặng, trong gia đình thì các em đều thành đạt, đời sống tốt đẹp. Thỉnh thoảng, tôi sang nước ngoài hăm các em, các cháu. Nhiều năm trước, tôi đã lập di chúc hướng nguyện hiến xác. Nếu chẳng may ra đi, tôi chỉ mong được ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Nếu cơ thể còn đủ điều kiện, tôi mong được đóng góp cho y học nghiên cứu. Còn trong trường hợp bệnh tật thì mọi người cứ hỏa táng rồi rải tro xuống biển. Tôi quan niệm sống là phải tử tế, biết yêu thương, nhường nhịn và sẻ chia với người khác", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Từ khi về nước sinh sống, “hoa khôi cải lương” miệt mài tham gia các chương trình biểu diễn, đặc biệt là những chuyến đi thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Phần lớn các đêm diễn, bà không nhận cát sê. Với bà, đó không phải là sự cho đi, mà là cách trả ơn nghề, trả ơn những khán giả đã yêu thương mình suốt một thời thanh xuân rực rỡ. Ngoài những lúc đi hát, bà thường cà phê, giao lưu ca hát với bạn bè. “Tôi sống vui vẻ, không có gì phải lo lắng, mỗi tối ngủ rất ngon. Cuộc sống như vậy với tôi đã trọn vẹn và mãn nguyện”, bà chia sẻ.

Ở tuổi cận 80, nghệ sĩ Mộng Tuyền vẫn khỏe mạnh, mặn mà và giữ được tinh thần lạc quan. Bà duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, đến nay chưa gặp vấn đề đáng lo ngại. Với nữ nghệ sĩ, sức khỏe đến từ lối sống giản dị nhưng kỷ luật: giữ tinh thần tích cực, tập luyện đều đặn và ăn uống điều độ. “Mỗi ngày tôi tập thể dục hai lần để duy trì sự dẻo dai, nhanh nhẹn, khi bận thì tranh thủ đi bộ. Tôi cố gắng giữ sức khỏe để còn được đi hát, gặp gỡ khán giả. Ngày nào trôi qua với tôi cũng là một niềm vui, nên tôi không có gì phải hối tiếc”, bà nói.



