Nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ tin vui sau chuỗi ngày cơ cực

Nghệ sĩ Mai Trần và vợ mở quán tại TP.HCM sau thời gian chạy xe giao hàng mỗi ngày Ảnh: FBNV

Quán của nghệ sĩ Mai Trần tọa lạc tại địa chỉ số 220/71A Hoàng Hoa Thám (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM). Nam nghệ sĩ bày tỏ đây là thành quả của hành trình nhiều nỗ lực, với sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và những người yêu thương.

Trong ngày khai trương 5.5, Mai Trần bày tỏ sự háo hức khi được đón tiếp khán giả và thực khách đến ủng hộ. Ông cũng nhấn mạnh các sản phẩm tại quán đều được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc, đặt yếu tố sức khỏe người dùng lên hàng đầu.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, bà Quỳnh Vân - vợ nam nghệ sĩ cho biết, quán không chỉ là tâm huyết của hai vợ chồng mà còn có sự "hùn hạp" của một số người bạn. Hiện gia đình bà vẫn sinh sống tại Đồng Nai, nên việc đi lại mỗi ngày khá vất vả. "Tôi thường ngủ lại quán để chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng. Còn anh thì về nhà ở Đồng Nai, sáng lại chạy lên quán phụ giúp", bà Quỳnh Vân nói.

Thời gian qua, vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần bán hàng online các món gà ác tiềm thuốc bắc, yaourt, bánh flan, hột vịt muối, chả, bánh tét… Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, nam nghệ sĩ được nhiều người nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, do khách mua hàng phần lớn ở TP.HCM nên hai vợ chồng gần như ngày nào cũng di chuyển giữa Đồng Nai và TP.HCM để giao hàng. Điều đó càng khiến họ mong muốn sớm có một địa điểm kinh doanh ổn định tại TP.HCM, để việc buôn bán thuận tiện và giảm bớt áp lực di chuyển.

Cuộc sống của nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi xế chiều

Những năm qua, vì sức khỏe yếu, trí nhớ suy giảm nên nghệ sĩ Mai Trần buộc phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Theo chia sẻ của người bạn đời, diễn viên Những nẻo đường phù sa từng trải qua ca phẫu thuật tim mạch vào năm 2019 với nhiều can thiệp phức tạp. Sau ca mổ, sức khỏe ông duy trì được vài năm nhưng thời gian gần đây bắt đầu giảm sút, xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng và suy giảm trí nhớ. Điều này khiến Mai Trần không thể đảm nhận các vai diễn như trước, đành gác lại niềm đam mê phim ảnh.

Vợ chồng nam nghệ sĩ tự chuẩn bị đồ ăn, đi giao hàng cho khách để tiết kiệm chi phí Ảnh: FBNV

Rời xa sân khấu và phim trường, cuộc sống hằng ngày của Mai Trần chỉ quanh quẩn ở nhà. Chứng kiến bạn đời tần tảo lo toan kinh tế gia đình, ông chủ động phụ giúp bằng cách đăng bài bán hàng online, gói đơn, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thậm chí trực tiếp chạy xe máy giao hàng đến tay khách.

Với nghệ sĩ Mai Trần, những chuyến đi giao hàng lại trở thành niềm vui mới khi ông có dịp gặp lại bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả vẫn còn dành cho mình sự yêu mến. "Dù nắng dù mưa, dù sáng dù tối, dù ít dù nhiều, dù xa dù gần, gia đình Mai Trần đều đi giao, không từ chối bất kỳ đơn hàng nào như một cách đáp lại, như một lời cảm ơn! Mai Trần đi tuy có mệt, nhưng được gặp những khán giả thương mình, được chụp hình chung, vui lắm! Rồi được mọi người sau khi dùng món khen ngon, động viên, vui lắm lắm luôn", ông bộc bạch.

Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần vẫn giữ nguyên tắc tự chủ, mưu sinh bằng chính sức lực. Trước những đề nghị đăng bài vận động giúp đỡ, cả hai đều từ chối vì không muốn lợi dụng bệnh tật hay khó khăn để xin tiền.