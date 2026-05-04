Tuyền Mập trải lòng về sự nghiệp, sức khỏe và tiếc nuối ở tuổi 42

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên Tuyền Mập cho biết cô vẫn duy trì công việc đều đặn ở cả sân khấu, gameshow lẫn phim ảnh. Theo nữ diễn viên, thị trường giải trí hiện thay đổi khá nhiều khi các gameshow đa phần đi theo hình thức thi đấu nhóm, thời lượng ngắn và đòi hỏi nghệ sĩ phải có lịch trình phù hợp.

Tuyền Mập tiết lộ đang tham gia một chương trình liên quan đến các nhạc sĩ xưa với khoảng 30 nghệ sĩ góp mặt. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô cũng góp mặt trong dàn diễn viên chính của một dự án điện ảnh, song hiện chưa thể công bố tên phim.

Những năm gần đây, nữ diễn viên 8X xuất hiện ở điện ảnh nhiều hơn trước, dù đa phần là các vai khách mời. Tuyền Mập từng tham gia một số dự án điện ảnh như Kẻ ẩn danh hay Đất rừng phương Nam. Với nữ diễn viên, vai lớn hay nhỏ không quá quan trọng bằng cảm giác phù hợp với nhân vật và cơ hội được xuất hiện trước khán giả.

Nữ diễn viên giảm 25 kg sau khi nhận ra cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe Ảnh: FBNV

Điều tiếc nuối sau nhiều năm làm nghề của Tuyền Mập

Dù hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, Tuyền Mập cho biết vẫn còn một tiếc nuối lớn là chưa có cơ hội thử sức với dạng vai nữ chính giàu cảm xúc, đặc biệt là những nhân vật có tuyến tình cảm rõ nét.

Theo nữ diễn viên, trên màn ảnh hình mẫu nữ chính thường gắn với ngoại hình xinh đẹp, thon gọn, trong khi những diễn viên ngoại cỡ ít khi được khai thác ở tuyến vai này. “Tôi vẫn muốn được đóng vai một cô gái đẹp, có câu chuyện tình yêu đúng nghĩa”, Tuyền Mập bày tỏ.

Không chỉ tiếc nuối về dạng vai mong muốn, Tuyền Mập còn cho rằng điện ảnh mang đến nhiều cảm giác “dang dở” cho diễn viên. Nếu ở sân khấu, nghệ sĩ có thể điều chỉnh sau mỗi đêm diễn thì với phim ảnh, sau khi quay xong, diễn viên gần như không còn quyền quyết định số phận nhân vật.

Nữ diễn viên cho biết từng có những phân đoạn bản thân rất tâm đắc nhưng cuối cùng vẫn bị cắt khỏi phim vì không còn cần thiết cho tổng thể tác phẩm. Điều đó khiến cô nhiều lần tiếc nuối khi xem lại thành phẩm.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Tuyền Mập còn hợp tác cùng một thương hiệu thời trang dành cho người ngoại cỡ. Nữ diễn viên cho biết khoảng ba năm trở lại đây, bản thân có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn phong cách sống. Nếu trước đây cô thường tự chọn trang phục và trang điểm, hiện cô đã có stylist cùng ê kíp hỗ trợ hình ảnh mỗi khi tham gia sự kiện. Tuyền Mập cho rằng sự thay đổi không chỉ giúp bản thân tự tin hơn mà còn mang đến góc nhìn tích cực về thời trang dành cho người có thân hình quá khổ.

Tuyền Mập đầu tư chỉnh chu hơn về mặt hình ảnh mỗi khi tham gia sự kiện Ảnh: FBNV

Theo nữ diễn viên, người ngoại cỡ thường gặp nhiều khó khăn khi chọn trang phục phù hợp vì mỗi dáng người có đặc điểm khác nhau. Vì vậy, cô hướng tới những thiết kế mang tính ứng dụng, dễ mặc và có mức giá phù hợp hơn.

“Tôi là người có thân hình ngoại cỡ nhiều năm nên hiểu mỗi người sẽ có điểm tự ti và nhu cầu ăn mặc khác nhau. Có người vai to, có người phần bụng lớn nên không thể áp dụng một kiểu trang phục cho tất cả”, Tuyền Mập chia sẻ.

Ngoài sự thay đổi về phong cách, Tuyền Mập đã giảm thành công 25 kg. Nữ diễn viên cho biết động lực lớn nhất không nằm ở ngoại hình mà là mong muốn cải thiện sức khỏe để có thể sống tốt và chăm lo cho gia đình.

“Trước đây tôi chưa từng quá áp lực về ngoại hình vì bản thân đã quen với vóc dáng tròn trịa từ nhỏ. Thậm chí ngoại hình từng là lợi thế giúp khán giả nhớ đến tôi. Nhưng đến khi cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu không ổn thì tôi buộc phải thay đổi”, nữ diễn viên bộc bạch.

Ở tuổi 42, Tuyền Mập không còn đặt nặng chuyện phải nổi tiếng hay trở thành ngôi sao phòng vé. Điều nữ diễn viên quan tâm hơn là được làm nghề bền bỉ, giữ sức khỏe ổn định và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới trong diễn xuất.