Tuyền Mập giảm hơn 20 kg, tiết lộ phản ứng của chồng

Sáng 24.2, diễn viên Tuyền Mập xuất hiện tại một sự kiện khai trương, gây ấn tượng khi diện thiết kế cách điệu từ bà ba. Cô có dịp hội ngộ với các đồng nghiệp thân thiết như NSND Hồng Vân, NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Hoàng Mập, nghệ sĩ Bình Tinh, ca sĩ Pha Lê…

Sự thay đổi của Tuyền Mập

Theo tiết lộ của Tuyền Mập, thời đỉnh điểm, cân nặng của cô đạt gần 130 kg. Sau một thời gian, nữ diễn viên giảm xuống còn 103 kg. Tuy nhiên vì đảm bảo độ phù hợp cho nhân vật trong một dự án phim nên cô tăng lên 108 kg. Ở hiện tại, cân nặng của Tuyền Mập chạm mốc 104 kg. “Khi bước sang ngưỡng 40 tuổi, việc giảm cân càng khó”, sao phim Đất rừng phương Nam bày tỏ.

Tuyền Mập hội ngộ dàn sao Việt như Lâm Vỹ Dạ, Bình Tinh, Maika tại sự kiện Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hành trình thay đổi ngoại hình, Tuyền Mập nói khi xuống được khoảng 12 kg, cô lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến da. Bởi nữ nghệ sĩ quan niệm: “Tiêu chí khi tôi giảm cân không phải để đẹp, vì từ trước đến giờ mọi người cũng đã quen với hình ảnh tròn trịa của tôi rồi. Nhưng sau này do sức khỏe của tôi không ổn, nên tôi muốn sống lâu hơn với con, muốn khỏe hơn nên quyết định bước vào hành trình giảm cân. Tại vì có thời điểm chỉ số cơ thể của tôi quá cao, nên có thể dẫn đến biến chứng. Chỉ số BMI lúc đó của tôi cũng quá ngưỡng”.

Tuyền Mập kể thêm cách đây 3 năm, cô về cộng tác với sân khấu IDECAF. Thời điểm đó, cân nặng của nữ diễn viên ở mức 130 kg, khiến mọi vận động trên sân khấu trở nên nặng nề. “Ở sân khấu, mình phải làm nhiều cái, từ vũ đạo, diễn xuất cho đến ca hát. Cân nặng như vậy ảnh hưởng nhiều đến việc mình hoạt động nghệ thuật. Chẳng hạn như khi thực hiện vũ đạo xong, tôi chỉ đứng thở, thậm chí không thoại được luôn”, sao nữ 8X chia sẻ.

Tuy nhiên sau khi giảm cân, Tuyền Mập cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày lẫn công việc. Cô nói: “Tôi cảm giác cơ thể nhẹ hơn, nên khi nhảy, múa trên sân khấu cũng sẽ linh hoạt hơn. Qua 2 mùa chương trình Ngày xửa ngày xưa, tôi cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Mình tự tin mang giày cao nữa, chứ trước đây thì tôi không dám”.

Theo Tuyền Mập, việc thay đổi ngoại hình giúp cô linh hoạt hơn khi biểu diễn trên sân khấu Ảnh: FBNV

Trước quan điểm về việc nhiều phụ nữ hiện đại chọn thay đổi ngoại hình để giữ chồng, Tuyền Mập cho hay: “Tôi là dạng “đậm người” từ nhỏ rồi. Tôi giảm cân để giữ gìn sức khỏe, nhưng vô tình tác dụng phụ là mình được đẹp. Chồng tôi cũng khen rằng sau khi giảm cân mặc đồ nhìn xinh hơn. Nghĩa là từ xưa đến nay tôi vẫn đẹp trong mắt của chồng, nhưng ngày nay thì mình diện được nhiều đồ hơn. Người bạn đời mà cảm nhận được thì có nghĩa là mình đã cải thiện nhiều”.

Tuyền Mập nói thêm điều trân trọng ở người bạn đời là luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. Điển hình như việc sao nữ Đất rừng phương Nam giảm cân, chồng cũng đồng hành. Tuy nhiên, anh chỉ nói rằng: “Em làm gì anh cũng đồng ý, nhưng nhớ quan trọng sức khỏe”.

Nói thêm về mục tiêu cải thiện ngoại hình trong năm 2026, Tuyên Mập bày tỏ quyết tâm đưa cân nặng về 2 chữ số. “Từ đó đến nay, mọi người vốn đã quen với hình ảnh đầy đặn, cân nặng 3 chữ số của tôi. Dù giảm cân nhưng tôi vẫn cố gắng đảm bảo về mặt thể lực để đi quay phim, nhiều khi sợ ốm quá mọi người nhìn không ra. Nếu có vai diễn yêu cầu tăng cân, tôi nghĩ mình vẫn phải đảm bảo công ăn việc làm trước đã”, cô bộc bạch.