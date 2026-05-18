Thanh Nga, Minh Vương, Lệ Thủy... và những huyền thoại cải lương trở lại đầy xúc động

Trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh được trình chiếu khiến giới mộ điệu thổn thức

Chương trình nghệ thuật khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM tối 17.5. Dấu ấn của đêm khai mạc không chỉ đến từ quy mô tổ chức, mà còn ở cách chương trình khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật cải lương trong dòng chảy văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được làm mới bằng hơi thở của sân khấu hôm nay.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, được dàn dựng bởi NSND Hữu Quốc và đạo diễn Dương Thảo. Trong chương trình, nhiều tiết mục được dựng công phu, giàu ý tưởng nghệ thuật và mang đậm dấu ấn văn hóa, quy tụ sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và ca sĩ tên tuổi, góp phần tạo nên không gian sân khấu vừa truyền thống vừa giàu hơi thở đương đại.

Mở màn đêm khai mạc là mashup Thành phố Hồ Chí Minh nơi những dòng sông hội tụ - Thành phố trong tim với phần thể hiện của ca sĩ Thảo Trang, rapper Bảo Kun

Tiết mục Vàng son tái hiện hành trình của cải lương từ quá khứ đến hiện tại, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là những tài năng cải lương triển vọng

Ký ức cải lương trăm năm sống dậy qua từng thước phim tư liệu

Điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Vàng son kéo dài 26 phút, kết hợp công nghệ mapping cho một đại cảnh sân khấu được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình vẻ vang của nghệ thuật cải lương qua nhiều lớp lang cảm xúc và hình tượng lịch sử. Tiết mục sử dụng âm nhạc đờn ca tài tử, các bài cải lương viết lời mới, tân cổ giao duyên cùng nhiều trích đoạn cải lương kinh điển, tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc Nam bộ. Tiết mục có sự góp mặt của nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Đức, Nguyễn Văn Khởi, Diễm Thanh, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Quỳnh Hương, Phượng Hằng... tái hiện các nhân vật lịch sử và biểu tượng cải lương trên sân khấu.