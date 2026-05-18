Văn hóa

Thanh Nga, Minh Vương, Lệ Thủy... và những huyền thoại cải lương trở lại đầy xúc động

Lạc Xuân
18/05/2026 15:03 GMT+7

Trong chương trình nghệ thuật khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, những thước phim tư liệu nhuốm màu thời gian về ký ức vàng son của cải lương như sống dậy đầy xúc động qua hình ảnh các nghệ sĩ huyền thoại và những rạp hát vang bóng một thời.

Trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh được trình chiếu khiến giới mộ điệu thổn thức

Ảnh: Hữu Tín

Chương trình nghệ thuật khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM tối 17.5. Dấu ấn của đêm khai mạc không chỉ đến từ quy mô tổ chức, mà còn ở cách chương trình khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật cải lương trong dòng chảy văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được làm mới bằng hơi thở của sân khấu hôm nay.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, được dàn dựng bởi NSND Hữu Quốc và đạo diễn Dương Thảo. Trong chương trình, nhiều tiết mục được dựng công phu, giàu ý tưởng nghệ thuật và mang đậm dấu ấn văn hóa, quy tụ sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và ca sĩ tên tuổi, góp phần tạo nên không gian sân khấu vừa truyền thống vừa giàu hơi thở đương đại.

Mở màn đêm khai mạc là mashup Thành phố Hồ Chí Minh nơi những dòng sông hội tụ - Thành phố trong tim với phần thể hiện của ca sĩ Thảo Trang, rapper Bảo Kun

Ảnh: Hữu Tín

Tiết mục Vàng son tái hiện hành trình của cải lương từ quá khứ đến hiện tại, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là những tài năng cải lương triển vọng

Ảnh: Hữu Tín

Ký ức cải lương trăm năm sống dậy qua từng thước phim tư liệu

Điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Vàng son kéo dài 26 phút, kết hợp công nghệ mapping cho một đại cảnh sân khấu được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình vẻ vang của nghệ thuật cải lương qua nhiều lớp lang cảm xúc và hình tượng lịch sử. Tiết mục sử dụng âm nhạc đờn ca tài tử, các bài cải lương viết lời mới, tân cổ giao duyên cùng nhiều trích đoạn cải lương kinh điển, tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc Nam bộ. Tiết mục có sự góp mặt của nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Đức, Nguyễn Văn Khởi, Diễm Thanh, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Quỳnh Hương, Phượng Hằng... tái hiện các nhân vật lịch sử và biểu tượng cải lương trên sân khấu.

Ký ức về một thời vàng son của cải lương được tái hiện trong chương trình

Ảnh: Hữu Tín

Đặc biệt, trong chương trình, những hình ảnh của cải lương một thời vàng son được tái hiện đầy cảm xúc. Hình ảnh Minh Vương và Ngọc Giàu xuất hiện qua trích đoạn kinh điển Rạng ngọc Côn Sơn khiến nhiều người không khỏi bồi hồi. Khán giả cũng xúc động khi màn hình tái hiện hình ảnh cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Trưng Trắc của vở Tiếng trống Mê Linh, nghệ sĩ Bạch Tuyết với hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga đầy bản lĩnh, hay nghệ sĩ Lệ Thủy trong Tô Ánh Nguyệt... Những thước phim tư liệu quý giá như đưa khán giả trở về thời kỳ vàng son của cải lương Nam bộ, nơi ánh đèn sân khấu từng là ký ức không thể phai mờ của nhiều thế hệ.

Trên màn hình lớn, những hình ảnh về các rạp hát xưa như rạp Quốc Thanh, rạp Hưng Đạo (nay là Nhà hát Trần Hữu Trang), hay rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là Nhà hát Kịch TP.HCM) hay hình ảnh các nghệ sĩ tiền bối như Tám Vân, Tám Danh, Ba Vân, Út Trà Ôn, Thanh Tòng, Năm Tú, Kim Cúc, Kim Chung... lần lượt hiện lên, gợi lại một thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Những gương mặt từng làm say mê biết bao thế hệ khán giả như được sống lại qua từng thước phim tư liệu, khiến không ít người bồi hồi nhớ về những đêm hát đông kín người xem và một thời cải lương từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của công chúng.

Tiết mục Việt Nam tinh hoa khép màn đêm khai mạc, nối nhịp cải lương ba miền Bắc - Trung - Nam

Ảnh: Hữu Tín

Khép lại đêm khai mạc là tiết mục Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, kết hợp phần cải lương viết lời mới theo giọng hát ba miền Bắc - Trung - Nam. Tiết mục được thể hiện bởi ca sĩ Võ Hạ Trâm, nghệ sĩ Thu Ngát, NSƯT Vân Khánh và NSND Thanh Ngân, qua đó truyền tải tinh thần giao thoa văn hóa và ý nghĩa xuyên suốt của chương trình, đồng thời gợi mở kỳ vọng về hành trình tiếp nối của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Quế Trân, NSƯT Võ Minh Lâm ngồi ghế nóng'.

