Phương Trinh Jolie: Sẽ ly dị ngay nếu chồng ngoại tình

Tập 17 Chị em gỡ rối - chủ đề Lạc hướng với sự góp mặt của khách mời là Phương Trinh Jolie. Cô cùng chuyên gia tâm lý đưa ra những góc nhìn đầy thẳng thắn cùng những quan điểm liên quan đến cuộc sống hôn nhân.

Trong chương trình, một khán giả tiết lộ cô kết hôn từ năm 2015, có 2 người con nhưng cuộc sống hôn nhân thường xuyên mâu thuẫn. Dù được gia đình khuyên rời đi, nhưng nữ khán giả này vẫn không chấp nhận ly hôn. Trong lúc buồn bã, cô tâm sự với một người bạn nam và nảy sinh tình cảm, khiến bản thân rối bời vì không biết phải làm sao.

Phương Trinh Jolie trở thành khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9 ẢNH: NSX

Sau khi lắng nghe câu chuyện, MC Phương Uyên nhận định: “Câu chuyện rất mâu thuẫn và rối ren”. Chia sẻ về tình huống này, ca sĩ Phương Trinh Jolie thẳng thắn nói: “Câu chuyện drama hơn cả phim. Chị ấy lấy chồng, có hai con, suốt 9 năm bị bạo hành. Phụ nữ thường yếu lòng, khi gặp người mới giống như gặp thuốc chữa lành. Nhưng vấn đề lớn nhất là chị ấy đã có con. Nếu xét về nhân đạo thì không dễ dàng gì để rời đi, nhưng cách sống hiện tại cũng rất khó chấp nhận”.

Trong khi đó, MC Phương Uyên chia sẻ thêm: "Em hơi hoang mang ở chỗ chị ấy cứ im lặng và tiếp tục sống với chồng”. Còn chuyên gia tâm lý phân tích: “Câu chuyện thật ra rất đơn giản, chỉ là người trong cuộc đang quá mơ hồ. Điều quan trọng là chị phải xác định có muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình hay không. Cuộc hôn nhân này đã có vấn đề từ lâu, người bạn nam kia chỉ giống như thuốc giảm đau chứ không phải thuốc chữa lành. Gốc rễ vẫn là cuộc hôn nhân không lành mạnh. Chị cần trả lời mình nên dừng lại hay tiếp tục, chứ không thể im lặng mãi”.

Trong khi đó, một khán giả khác kể sau nhiều năm kết hôn, cô phát hiện chồng ngoại tình. Khi biết chuyện, cô đã nói với gia đình nhưng cả hai vẫn qua lại với nhau. Điều khiến cô đau khổ là một bên là chồng, một bên là người thân. Đáng nói hơn, chồng cô không có công việc ổn định, không tiền bạc, còn người kia mới ra trường.

Phương Trinh Jolie thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho người phụ nữ chịu cảnh chồng ngoại tình ẢNH: NSX

Quan điểm của Phương Trinh Jolie

Trước tình huống này, ca sĩ Phương Trinh Jolie nhận định: “Người ngoại tình thì bản chất vẫn là ngoại tình. Họ rất khó thay đổi. Chị nói không muốn ly dị, nhưng tôi vẫn khuyên nên ly dị”. Bổ sung quan điểm, MC Phương Uyên nói: "Em thấy nhiều người đàn ông chỉ vì có sẵn nên cứ tiếp tục, không hề hối lỗi. Nhưng điều em thắc mắc là tại sao chị vẫn thương người làm mình đau?”.

Chuyên gia tâm lý bộc bạch: “Lần đầu tiên họ làm mình đau có thể là lỗi của họ. Nhưng nếu để chuyện đó tiếp diễn nhiều lần thì là do mình cho phép. Hai người này sẽ không bao giờ hối lỗi vì chị đã im lặng”. Khi được hỏi nếu là mình sẽ xử lý ra sao, ca sĩ Phương Trinh Jolie dứt khoát bày tỏ: “Nếu là tôi, tôi sẽ không chấp nhận. Một người đàn ông phụ thuộc vào mình, không có đạo đức thì không có tư cách dạy con. Tôi sẽ ly dị, không nói nhiều”.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie nhắn nhủ thêm với nữ khán giả: "Bạn nên trung thực và có trách nhiệm với quyết định của mình. Mọi lựa chọn hôm nay sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, tương lai và cả những sinh linh bé bỏng liên quan”. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng hãy cố gắng chọn lối đi nào giúp mình phát triển hơn, tốt đẹp hơn và hãy nỗ lực bước tiếp”.