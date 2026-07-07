Nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhắc về giai đoạn khủng hoảng, tiết lộ cuộc sống tuổi 60

Theo Ngân Quỳnh, để tái hiện một nghệ sĩ nổi tiếng chưa bao giờ là điều đơn giản. Những ca khúc đã trở thành dấu ấn của các tên tuổi lớn luôn đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao, cách xử lý tinh tế cùng phong cách biểu diễn đặc trưng. Chính vì vậy, ở vai trò giám khảo, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân không đặt nặng việc thí sinh phải giống thần tượng tuyệt đối. Điều khiến nữ nghệ sĩ quan tâm nhiều hơn là cảm xúc, tinh thần và sự đầu tư dành cho tiết mục.

“Không có ai hát giống một người khác 100%. Nếu giọng hát chưa thật sự giống nhưng phong cách biểu diễn tốt, làm chủ sân khấu tốt thì tôi vẫn sẵn sàng cộng điểm. Điều quan trọng là truyền được tinh thần của nhân vật đến khán giả”, cô bộc bạch.

Ngân Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh trong Biến hóa bất ngờ ẢNH: NSX

Ít ai biết, chính Ngân Quỳnh cũng từng trải qua hành trình hóa thân trong một chương trình truyền hình cách đây hơn 10 năm. Đó cũng là quãng thời gian nữ nghệ sĩ bước vào giai đoạn nhiều biến động của tuổi trung niên. Nhìn lại, Ngân Quỳnh không giấu được xúc động khi cho rằng việc được hóa thân thành nhiều nhân vật đã giúp bản thân tìm lại nguồn năng lượng tích cực.

“Chương trình năm đó giống như mang đến cho tôi một sức sống mới. Được bước lên sân khấu, được ca hát, được hóa thân giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên”. Chính trải nghiệm ấy khiến Ngân Quỳnh càng thấu hiểu áp lực của những thí sinh khi phải vừa hát, vừa diễn, vừa tái hiện thần thái của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Chiêm nghiệm của nghệ sĩ Ngân Quỳnh

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm làm nghề, Ngân Quỳnh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân từng có thời gian loay hoay vì chưa định hình được con đường phù hợp. Nữ nghệ sĩ từng thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc nhưng lại không biết đâu mới là thế mạnh thật sự của mình. “Ngày trước tôi hát đủ thể loại nhưng không xác định được mình hợp với dòng nhạc nào. Chính vì không biết mình là ai nên con đường nghệ thuật cứ mong manh, chông chênh”.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn say mê với công việc nghệ thuật ở tuổi 60 ẢNH: NSX

Hiện tại, Ngân Quỳnh có cuộc sống bình yên bên chồng, nhưng vẫn miệt mài với công việc nghệ thuật. Phải sau nhiều năm trải nghiệm, cô mới nhận ra điều quan trọng nhất là hiểu rõ khả năng của bản thân thay vì cố gắng chạy theo những điều không phù hợp. Theo nữ nghệ sĩ, việc học hỏi thần tượng là điều rất cần thiết nhưng không nên biến mình thành bản sao của bất kỳ ai.

Cô tâm sự: “Khi bước vào chương trình thì mình hóa thân, mình nhập vai. Nhưng bước ra khỏi chương trình rồi thì mình phải là chính mình. Học hỏi để phát triển chứ đừng trở thành cái bóng của người khác”. Với Ngân Quỳnh, đó chính là ranh giới giữa việc làm mới bản thân và đánh mất bản sắc của người nghệ sĩ.

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Ngân Quỳnh cho rằng điều giữ chân khán giả không phải là sự nổi tiếng mà chính là sự chân thành. “Tâm hồn của người nghệ sĩ phải thật. Khi bước lên sân khấu, mình phải sống thật với cảm xúc của mình và phải biết mình là ngôi sao nào trên bầu trời để tỏa sáng theo cách riêng”, cô chia sẻ. Có lẽ cũng bởi quan niệm ấy mà qua từng vai diễn, từng lần xuất hiện trước công chúng, Ngân Quỳnh luôn giữ được hình ảnh gần gũi và bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Đồng hành cùng Biến hóa bất ngờ, Ngân Quỳnh không chỉ mang đến những nhận xét chuyên môn dành cho các thí sinh mà còn truyền cảm hứng bằng chính hành trình nhiều lần vấp ngã rồi đứng dậy của mình. Sau tất cả, điều nữ nghệ sĩ đúc kết được vẫn là: “Muộn còn hơn không. Chỉ cần biết mình là ai và mình đang làm gì thì nghệ thuật lúc nào cũng còn cơ hội để tỏa sáng”.