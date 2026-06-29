Cụ bà 68 tuổi từng giành á quân cuộc thi bolero tiếp tục gây chú ý

Việc liên tục đoạt 2 giải thưởng đối với bà Phạm Ánh Phương là một kết quả ngọt ngào cho hành trình giữ trọn niềm đam mê ca hát ở tuổi 68. Dù trước đó, phần lớn cuộc đời nữ thí sinh gắn với công việc kinh doanh.

Đối với bà Phạm Ánh Phương, việc được đứng trên sân khấu ở tuổi này đã là niềm hạnh phúc. Vì thế, mỗi lần được xướng tên không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là động lực để bà tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc.

Thành tích mới của bà Phạm Ánh Phương

Thí sinh Phạm Ánh Phương chinh phục ban giám khảo bằng những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Ảnh: NVCC

Sau thành tích á quân trước đó, bà Phạm Ánh Phương tiếp tục thử sức ở cuộc thi Tình ca quê hương Việt Nam với mong muốn mang đến một màu sắc âm nhạc khác. Trên sân khấu, ứng viên 68 tuổi thể hiện ca khúc Cát bụi và Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ghi điểm bởi chất giọng mộc mạc. Bài thi giúp bà nhận giải ba chung cuộc.

Trong khoảnh khắc nhận giải, bà Phạm Ánh Phương không giấu được niềm hạnh phúc. “Thật lòng mà nói, tôi rất vui và xúc động. Ở tuổi 68, tôi chưa từng nghĩ mình lại có những kỷ niệm đẹp như vậy với âm nhạc. Tôi vốn yêu ca hát từ nhỏ, nhưng cuộc sống có nhiều lo toan nên chỉ giữ niềm đam mê đó trong lòng. Những giải thưởng này với tôi không chỉ là thành tích, mà là một món quà rất quý, là sự động viên để tôi tiếp tục hát, tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc đến mọi người", nữ thí sinh chia sẻ.

Sinh ra tại Đà Nẵng và lập nghiệp ở Phan Thiết, bà Phạm Ánh Phương không xuất thân từ môi trường nghệ thuật. Tuy nhiên, khi chia sẻ với chúng tôi, đại diện ban tổ chức - ca sĩ Kim Huyền Sâm cho biết cô ấn tượng về thí sinh Phạm Ánh Phương bởi sự tự tin, giọng hát mang màu sắc riêng. Bà thuộc tất cả những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nghiên cứu rất kỹ về từng tác phẩm.

NSND Tạ Minh Tâm và Kim Huyền Sâm chúc mừng bà Phạm Ánh Phương giành giải ba cuộc thi Tình ca quê hương Việt Nam Ảnh: NVCC

"Nhìn một người phụ nữ U.70 cầm tờ đơn dự thi trên tay, lòng tôi xúc động khó tả. Ở cái tuổi nên chọn sự an yên, thí sinh này lại chọn cách kể chuyện cuộc đời mình bằng âm nhạc. Đam mê chưa bao giờ có hạn sử dụng. Đây chính là minh chứng cho việc “chỉ cần còn mơ ước, sân khấu cuộc đời vẫn luôn chờ đợi chúng ta tỏa sáng”, Kim Huyền Sâm nói.

Sau hai cuộc thi liên tiếp, bà Phạm Ánh Phương cho biết sẽ trở về với công việc kinh doanh quen thuộc, đồng thời tiếp tục dành thời gian cho âm nhạc khi có điều kiện. Điều khiến bà hạnh phúc nhất sau hai cuộc thi không chỉ là những giải thưởng mà còn là tình cảm của khán giả và cơ hội được gặp gỡ nhiều người có chung niềm yêu âm nhạc. Với thí sinh 68 tuổi, mỗi sân khấu đều là một trải nghiệm đẹp và mỗi bài hát đều mang theo những ký ức đáng trân trọng.

Khép lại hành trình đặc biệt này, nữ thí sinh 68 tuổi gửi gắm thông điệp mà bà luôn tin tưởng: "Đừng bao giờ nghĩ tuổi tác là quá muộn. Cuộc đời mỗi người đều có những lúc khó khăn, nhưng nếu trong lòng mình còn một niềm yêu thích, còn một ước mơ thì hãy cứ cố gắng. Âm nhạc đã giúp tôi vui hơn, nhẹ lòng hơn. Tôi mong mọi người hãy sống vui, sống tích cực và đừng bỏ quên những điều làm trái tim mình hạnh phúc".