Bản quyền âm nhạc Việt Nam: Hết thời ‘xài chùa’ trên mạng?

Liên quan đến vụ bản quyền âm nhạc đang được quan tâm, nhạc sĩ Sỹ Luân cho rằng việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý là tín hiệu tích cực. Tác giả Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha nhận định điều này sẽ buộc các đơn vị khai thác phải nghiêm túc hơn với vấn đề bản quyền.

“Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của nhà sản xuất, người tổ chức chương trình trong hoạt động âm nhạc nhưng cũng có những công ty dùng điều đó để biện minh cho vấn đề vi phạm bản quyền là không đúng. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và sòng phẳng với nhau”, anh nêu quan điểm.

Sỹ Luân cho rằng các sản phẩm âm nhạc là kết quả của sự sáng tạo, cần được tôn trọng Ảnh: NVCC

Theo nhạc sĩ Mắt nai cha cha cha, việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những trường hợp vi phạm là tín hiệu tích cực cho vấn đề bản quyền âm nhạc trên không gian số. Anh nhấn mạnh: “Không thể ‘xài chùa’ vì đó là sản phẩm của sự sáng tạo và trí tuệ".

“Tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần trả lại sự công bằng, minh bạch cho hoạt động kinh doanh âm nhạc. Không ai phủ nhận chuyện phải kinh doanh để tồn tại. Và ai cũng muốn thành công, nhưng không thể xây dựng lợi ích trên thiệt thòi của người khác. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với những ai có ý định làm sai, trục lợi từ âm nhạc trên các nền tảng số”, Sỹ Luân bày tỏ quan điểm.

Trong quá trình làm nghề, Sỹ Luân cũng từng rơi vào cảnh thất thoát doanh thu vì vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, thay vì chọn kiện tụng, nam nhạc sĩ quyết định ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

“Tôi không có kinh nghiệm quản lý mà giao cho VCPMC đại diện bảo vệ quyền lợi. Tôi mong đơn vị này phát huy đúng vai trò, thay mặt các nhạc sĩ giúp họ có nguồn thu xứng đáng, cũng như cảm nhận được giá trị từ sự yêu thương mà khán giả dành cho”, anh chia sẻ.

Với vai trò người thầy, Sỹ Luân khuyên học trò nghiêm túc theo đuổi đam mê và sớm ký hợp đồng với VCPMC để bảo vệ tác phẩm lâu dài Ảnh: NVCC

Quyết liệt bảo vệ tài sản trí tuệ

Theo luật sư Võ Trung Tín (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), trước đây, các tranh chấp bản quyền âm nhạc tại Việt Nam chủ yếu được xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc qua cơ chế của nền tảng như đánh bản quyền, gỡ video. Điều này khiến không ít cá nhân, tổ chức kinh doanh nội dung số nảy sinh tâm lý xem nhẹ pháp luật, chấp nhận bị xử phạt vì lợi nhuận từ việc “xài chùa” âm nhạc trên mạng vẫn lớn hơn chế tài phải chịu.

Luật sư cho rằng mức xử phạt hành chính hiện nay chưa tương xứng với khoản lợi nhuận thu được, trong khi quy trình tố tụng dân sự lại kéo dài, phức tạp và tốn kém. Điều đó vô hình trung khiến hành vi vi phạm bản quyền bị xem như một “bài toán kinh doanh có lời”.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn lợi dụng kẽ hở trong cơ chế quản lý bản quyền số trên mạng xã hội để tự ý gắn Content ID khi chưa được cấp quyền, thậm chí đánh bản quyền ngược lại chính tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. Theo luật sư, điều này không chỉ gây thiệt hại cho các nhà sáng tạo chân chính mà còn làm méo mó thị trường âm nhạc số, ảnh hưởng đến tính minh bạch của môi trường sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Luật sư Võ Trung Tín cho rằng một nền kinh tế số phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng không thể dung túng cho các hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết chặt chẽ về sở hữu trí tuệ.

Theo ông, các động thái gần đây của cơ quan chức năng cho thấy tinh thần quyết liệt trong việc làm sạch thị trường kỹ thuật số, bảo vệ tài sản trí tuệ và khẳng định không gian mạng không phải “vùng đất vô pháp” để trục lợi trên chất xám của người khác.