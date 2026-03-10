Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ngỡ ngàng con hươu cho cặp nhung 'khủng' nặng 5 kg

Phạm Đức
Phạm Đức
10/03/2026 18:57 GMT+7

Sau khi xác lập 'kỷ lục' với cặp nhung hơn 4 kg vào năm ngoái, năm nay con hươu đực của một hộ dân tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) lại tiếp tục gây 'sốt' khi mọc cặp lộc nhung ước tính nặng đến 5 kg.

Ngày 10.3, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Đình Phước, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa ghi nhận một con hươu đực của gia đình ông Phạm Minh Vượng (ngụ tại thôn Thiên Nhẫn) cho cặp lộc nhung có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn.

Hà Tĩnh: Ngỡ ngàng con hươu cho cặp nhung 'khủng' nặng khoảng 5 kg - Ảnh 1.

Con hươu sao của gia đình ông Vượng có cặp lộc nhung nặng khoảng 5 kg

ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Phước, con hươu này đã được gia đình ông Vượng nuôi nhiều năm nay và đã 8 lần cho thu hoạch nhung. Đáng chú ý, trọng lượng nhung tăng dần qua các năm một cách đáng kinh ngạc. Nếu như lần đầu chỉ đạt 0,62 kg thì đến năm 2025, cặp nhung đã đạt 4,12 kg, được khách hàng mua với giá 50 triệu đồng.

"Năm nay, con hươu này tiếp tục cho cặp lộc nhung chất lượng, hình dáng giống như san hô, kích thước lớn và đều đẹp. Theo ước lượng ban đầu, cặp nhung này nặng khoảng 5 kg. Dự kiến gia đình sẽ thu hoạch và bàn giao cho khách ngay trong tháng 3 này", ông Phước thông tin.

Hà Tĩnh: Ngỡ ngàng con hươu cho cặp nhung 'khủng' nặng khoảng 5 kg - Ảnh 2.

Sản lượng nhung hươu ở Hà Tĩnh năm 2026 ước đạt trên 20 tấn, mang về doanh thu trên 200 tỉ đồng cho người chăn nuôi

ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Vượng, gia đình ông đang nuôi 9 con hươu sao, quy trình chăm sóc cho đàn hươu được thực hiện theo cách truyền thống, chỉ cho ăn các loại cây cỏ và ngô, sắn.

Hội Nông dân xã Sơn Tiến cho biết, toàn xã hiện có khoảng 430 hộ nuôi hươu với tổng đàn lên đến 3.400 con. Thông thường, mỗi cặp lộc nhung khi thu hoạch chỉ nặng từ 1 - 3 kg. Với giá nhung hươu đang dao động từ 10 - 12 triệu đồng/kg, nghề nuôi hươu lấy lộc và bán con giống đang trở thành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân địa phương có nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 52.000 con hươu sao, trong đó có gần 30.000 con hươu đực cho lộc nhung. Thời điểm này, vụ thu hoạch lộc nhung hươu bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều tín hiệu khởi sắc. Ước tính, sản lượng nhung năm nay đạt trên 20 tấn, mang về doanh thu trên 200 tỉ đồng cho người chăn nuôi.

tỉnh Hà Tĩnh Hươu sao nhung hươu Lộc nhung
